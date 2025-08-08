Un empresario millonario fue a cazar y murió embestido por un búfalo salvaje durante un safari

Watkins había viajado a Sudáfrica en compañía de su madre, Gwen, su hermano Amon y su padrastro Tony, quienes permanecían en el alojamiento privado contratado para el safari al momento del ataque. Fue allí donde recibieron la noticia de su fallecimiento, confirmada por los propios organizadores.

Cómo es el búfalo que mató al cazador en Sudáfrica

bufalo

El búfalo del Cabo, también llamado Syncerus caffer, es uno de los animales más imponentes de África. Puede alcanzar un peso de 1,5 toneladas, medir hasta 3,3 metros de largo y presentar una altura superior al metro y medio. Uno de sus rasgos más distintivos es la formación ósea que une sus cuernos en el centro de la frente, actuando como un escudo natural ante depredadores o rivales.

No en vano, esta especie recibe el apodo de “La Muerte Negra”. Es uno de los animales más peligrosos del continente, y de los más evitados incluso por depredadores naturales. Su reputación entre los cazadores es de extremo respeto: en muchos casos, embiste sin previo aviso, y no son pocos los testimonios de profesionales heridos o muertos durante rastreos.

Desde la empresa organizadora del safari publicaron un comunicado en redes: “Lamentamos profundamente la trágica pérdida de nuestro cliente y amigo Asher Watkins. Acompañamos a su familia en este momento doloroso”, expresó Hans Vermaak, vocero de CV Safaris.