Trends
Empresario
Sudáfrica
Sudáfrica

Un empresario millonario fue a cazar y murió embestido por un búfalo salvaje durante un safari

El hombre, de 52 años, participaba de una cacería en la provincia sudafricana de Limpopo cuando fue atacado por un búfalo del Cabo, conocido como “La Muerte Negra” por su fuerza y agresividad

Asher Watkins murió en Sudáfrica tras ser embestido por un búfalo del Cabo durante un safari de caza.

Asher Watkins murió en Sudáfrica tras ser embestido por un búfalo del Cabo durante un safari de caza.

La búsqueda de una presa terminó en tragedia para Asher Watkins, un empresario inmobiliario de Texas de 52 años, que murió al ser atacado por un búfalo del Cabo durante un safari organizado en una reserva del noreste de Sudáfrica. El episodio ocurrió en la Concesión Bambisana, dentro de la provincia de Limpopo, una zona conocida tanto por su fauna salvaje como por su historial de accidentes fatales en expediciones de caza mayor.

Watkins participaba de una expedición junto a un guía local y un cazador profesional del equipo de CV Safaris, una firma especializada en safaris de lujo. Mientras rastreaban al animal entre la vegetación densa, el búfalo, que permanecía oculto, apareció de forma sorpresiva y lo embistió con una violencia letal.

El hombre no tuvo posibilidad de reaccionar: la carga del animal, a más de 50 kilómetros por hora, lo alcanzó de lleno. La violencia del impacto provocó su muerte prácticamente en el acto.

Quién era el millonario cazador que murió por el impacto de un búfalo

Con base en Texas, Watkins dirigía Watkins Ranch Group, una compañía dedicada a comercializar terrenos y estancias de gran valor económico. Algunos de los inmuebles ofrecidos por su firma llegaban a cotizarse en casi 40 millones de dólares. También tenía vínculos con Briggs Freeman Sotheby’s International Realty y era miembro vitalicio del Dallas Safari Club, una organización que promueve la caza deportiva a nivel internacional.

Watkins había viajado a Sudáfrica en compañía de su madre, Gwen, su hermano Amon y su padrastro Tony, quienes permanecían en el alojamiento privado contratado para el safari al momento del ataque. Fue allí donde recibieron la noticia de su fallecimiento, confirmada por los propios organizadores.

Cómo es el búfalo que mató al cazador en Sudáfrica

bufalo

El búfalo del Cabo, también llamado Syncerus caffer, es uno de los animales más imponentes de África. Puede alcanzar un peso de 1,5 toneladas, medir hasta 3,3 metros de largo y presentar una altura superior al metro y medio. Uno de sus rasgos más distintivos es la formación ósea que une sus cuernos en el centro de la frente, actuando como un escudo natural ante depredadores o rivales.

No en vano, esta especie recibe el apodo de “La Muerte Negra”. Es uno de los animales más peligrosos del continente, y de los más evitados incluso por depredadores naturales. Su reputación entre los cazadores es de extremo respeto: en muchos casos, embiste sin previo aviso, y no son pocos los testimonios de profesionales heridos o muertos durante rastreos.

Desde la empresa organizadora del safari publicaron un comunicado en redes: “Lamentamos profundamente la trágica pérdida de nuestro cliente y amigo Asher Watkins. Acompañamos a su familia en este momento doloroso”, expresó Hans Vermaak, vocero de CV Safaris.

