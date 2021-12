Virales

Un hombre fue atacado por un cocodrilo cuando se sacó una selfie creyendo que era una escultura

La familia culpó al parque de diversiones y aseguró que no colocaron carteles de advertencia diciendo que se encontraba un reptil depredador. "No hubo avisos que nos advirtieran que no entráramos al recinto. Si los hubiera, nunca hubiéramos ido", dijo una de las hijas.