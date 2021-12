Janice, de Friends, reveló quién debió ser la pareja final de Chandler

Embed

Publicado por la usuaria jaxwritessongs, conocida por compartir clips de sí misma cantando canciones con letras hilarantes, en el clip se dice que el "único error" que se cometió en la popular serie fue que Chandler no terminó emparejado con la persona indicada.

Allí es cuando, con suena I'll Be There For You, la canción característica de la serie, y de la nada, aparece Maggie con su mítica frase "Oh. Dios. Mío", y sigue la canción: "Chandler, te esperaré hasta que Monica y tú se divorcien"

"Te esperaré, y sabes que me amabas más a mí. Me amas Chandler Bing", remata el vídeo con su risa tan icónica.