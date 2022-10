“Estoy en La Biela de Recoleta. Pedí una Traviata de mierda, que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierda, y me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”, escribió Fermo en su cuenta de Twitter. Al posteo le sumó una foto del “sándwich” de Traviata que, rápidamente, se viralizó.

Galletita La Biela 1.jpg

En Twitter hubo comentarios de todo tipo por la publicación de Fermo. Algunos coincidieron con la molestia del comensal, mientras que otros le recordaron que el precio estaba en la carta y que lo tendría que haber consultado antes de hacer el pedido. Incluso algunos lo invitaron a comer un asado por mucho menos dinero que el que gastó en la Traviata.

El descargo del cliente por el desorbitante precio de la galletita con jamón y queso

De acuerdo con su relato, durante la noche del sábado, él y su novia tenían planeado ir al teatro. Un rato antes, pasaron por “La Biela” y se tomaron dos cafés en jarrito y un agua sin gas. Para acompañar, pidieron dos “sándwich” de jamón y queso hechos con galletitas de agua. Jamás se imaginaron lo que iban a gastar.

“Hicimos un pedido muy básico y sin mirar la carta. Cuando pedí la cuenta y el mozo me dijo lo que teníamos que pagar me sorprendí. ‘¿Vos estás seguro de lo que me estás cobrando? ¿No te habrá confundido de mesa? Parece que me comí un pollo al espiedo’, le dije”, fueron las palabras del protagonista de la historia en diálogo con Infobae.

En el desglose de la cuenta, se visualiza que el bar le cobró $530 el agua mineral, $450 cada café en jarrito y $1.100 cada Traviata con jamón y queso, a la cual hacen referencia como “sándwich mixto y cocido”.

“Ni bien pagué, tuiteé lo que me había pasado porque no lo podía creer: una galletita de agua, dos fetas de jamón, dos de queso y otra galletita de agua... es un delirio lo que me cobraron”, concluyó Fermo.