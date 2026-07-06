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Una imagen que duele: apareció un aguará guazú en plena ciudad y terminó de la peor manera

Conmoción por la aparición de un aguará guazú en plena ciudad que terminó de la peor manera. Miralo.

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Una imagen que duele: apareció un aguará guazú en plena ciudad y terminó de la peor manera

Una escena tan inesperada como preocupante conmocionó a los vecinos de Chivilcoy. Un aguará guazú, considerado uno de los animales silvestres más extraordinarios de la fauna argentina, apareció herido en plena avenida Avellaneda, donde fue visto con visibles dificultades para moverse luego de haber sido, presuntamente, atropellado por una camioneta.

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El impactante hallazgo generó preocupación inmediata entre quienes pasaban por el lugar. Según relataron testigos, el ejemplar presentaba heridas compatibles con un accidente vial. Sin embargo, otros vecinos aseguraron que el animal llevaba varios días suelto recorriendo distintos sectores de la ciudad, lo que hace pensar que estaba completamente desorientado y fuera de su hábitat natural.

El caso volvió a poner en evidencia una problemática que se repite cada vez con más frecuencia: la presencia de animales silvestres en zonas urbanas debido a la pérdida de sus ambientes naturales.

El aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), también conocido como lobo de crin o zorro grande, es el cánido más grande de Sudamérica. Puede superar el metro de altura, posee patas extremadamente largas, un llamativo pelaje rojizo con una característica crin negra sobre el cuello y largas orejas que le permiten detectar presas entre los pastizales.

A pesar de su aspecto imponente, no representa un peligro para las personas. Es un animal solitario, tímido y de hábitos principalmente nocturnos. Su alimentación es muy variada: consume pequeños mamíferos, aves, insectos, reptiles y una gran cantidad de frutas, especialmente la conocida "fruta del lobo", fundamental para su dieta.

Su presencia en ciudades resulta excepcional y suele estar relacionada con la destrucción de los pastizales, el avance urbano y la fragmentación de los ecosistemas, factores que obligan a estos ejemplares a desplazarse grandes distancias en busca de alimento y refugio.

La situación del aguará guazú es delicada. A nivel mundial está catalogado como "casi amenazado", pero en Argentina su estado de conservación es aún más preocupante: está considerado "en peligro" de extinción.

Entre las principales amenazas que enfrenta se encuentran los atropellamientos en rutas y caminos, la pérdida de hábitat, la caza ilegal y el mascotismo, una práctica que continúa afectando a numerosas especies silvestres.

El episodio ocurrido en Chivilcoy generó una fuerte repercusión y volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de proteger a una especie única, cuya supervivencia depende cada vez más de la conservación de los ambientes naturales y del compromiso de la sociedad para evitar este tipo de tragedias.

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