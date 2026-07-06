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La inesperada reacción de Mauricio Pochettino sobre el polémico fallo de la FIFA que favoreció a Estados Unidos

El director técnico argentino de la selección norteamericana habló tras la polémica decisión del organismo internacional de habilitar a su delantero estrella. Los detalles.

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La inesperada reacción de Mauricio Pochettino sobre el polémico fallo de la FIFA que favoreció a Estados Unidos

La previa de los octavos de final de la Copa del Mundo sumó una controversia de magnitudes políticas e institucionales que divide por completo al planeta fútbol. Mauricio Pochettino defendió con firmeza el polémico “perdón” de la FIFA a Folarin Balogun, la figura de la Selección de Estados Unidos, y lo calificó como “una decisión fantástica para el fútbol”. En la conferencia de prensa previa al cruce contra Bélgica, el director técnico del conjunto anfitrión fue consultado por la resolución que despertó duras críticas en buena parte del ambiente internacional y, lejos de esquivar el tema, respaldó completamente la medida.

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Foto: Reuters

El entrenador santafesino argumentó que su equipo ya había pagado las consecuencias de lo ocurrido en el cierre de la fase de grupos. “Fuimos castigados suficientemente contra Bosnia al tener que jugar con 10 hombres durante 30 minutos, en una decisión que fue injusta. No es porque yo sea el entrenador de Estados Unidos, creo que el 99.9% de la gente está de acuerdo en que fue una tarjeta roja injusta", afirmó el ex DT de Tottenham, PSG y Chelsea. Sin embargo, sus argumentos chocan contra la rareza del caso en la historia de los Mundiales, ya que suspender una sanción firme en la víspera de una llave eliminatoria es una medida inusual que despierta suspicacias sobre el peso del país organizador.

El estratega argentino también dejó en claro que no tuvo participación en el proceso legal que derivó en la sorpresiva revisión del caso Balogun. Según explicó ante los periodistas, se enteró de la resolución apenas unos minutos antes del último entrenamiento previo al duelo de octavos de final, que se disputará este lunes por la noche en la sede de Seattle. “No estuve involucrado”, comentó a la pasada el DT de la selección anfitriona, quien de todas formas prefirió cerrar la polémica volcando su voto de confianza al sistema institucional: “Amo este deporte y confío en su integridad ética. Así que celebramos la decisión”.

Por qué la UEFA criticó con dureza a la FIFA por el caso Balogun

La determinación del ente máximo del fútbol mundial no tardó en generar una fractura expuesta con las autoridades del continente europeo, quienes consideran que se rompió la igualdad ante la ley deportiva.

La UEFA emitió un duro comunicado contra la FIFA y calificó como “inaudita, incomprensible e injustificable” la decisión de suspender la sanción que pesaba sobre el delantero estadounidense. El organismo europeo sostuvo que la resolución pone en riesgo la integridad del deporte y cuestionó con severidad que se haya hecho una excepción reglamentaria con un futbolista que había sido expulsado por una fuerte infracción sobre Tarik Muharemovic durante el partido ante Bosnia-Herzegovina.

Qué artículo utilizó la FIFA para habilitar al delantero de Estados Unidos contra Bélgica

A pesar de las quejas formales de los rivales, las autoridades del torneo se ampararon en la letra chica de su estructura legal para dar marcha atrás con la suspensión obligatoria.

Para habilitar al futbolista, la FIFA resolvió aplicar de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender la ejecución de determinadas sanciones durante un período de prueba. Gracias a esa medida excepcional de la oficina de legales, el atacante de la escuadra norteamericana quedó completamente habilitado para enfrentar al seleccionado belga en los octavos de final en Seattle.

Cuáles son las normas del reglamento del Mundial que se habrían incumplido

La Real Federación Belga de Fútbol expresó su profunda sorpresa y malestar por la resolución, recordando que existen normas tajantes y automáticas que rigen para todos los participantes del certamen ecuménico.

Desde el búnker belga recordaron que el artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA establece que toda tarjeta roja implica automáticamente una suspensión para el siguiente partido. Además, sostuvieron que la decisión contradice abiertamente el Reglamento del Mundial 2026, cuyo artículo 10.5 dispone que cualquier jugador expulsado por tarjeta roja directa o por doble amonestación debe perderse automáticamente el siguiente encuentro de su selección, sin dar lugar a interpretaciones u omisiones.

Qué figuras de la política estadounidense celebraron el perdón a Folarin Balogun

La polémica deportiva rápidamente saltó las fronteras de los estadios y se metió de lleno en las oficinas de los principales referentes políticos de la nación norteamericana.

La decisión fue celebrada públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien agradeció a la FIFA “por hacer lo correcto” y por revertir lo que calificó como “una gran injusticia”. Asimismo, en consonancia con la postura del mandatario, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldó la postura de la selección norteamericana y consideró excesiva la expulsión sufrida por el atacante, transformando el debate arbitral en un asunto de Estado a pocas horas de que ruede la pelota.

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