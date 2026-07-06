La inesperada reacción de Mauricio Pochettino sobre el polémico fallo de la FIFA que favoreció a Estados Unidos

Por qué la UEFA criticó con dureza a la FIFA por el caso Balogun

La determinación del ente máximo del fútbol mundial no tardó en generar una fractura expuesta con las autoridades del continente europeo, quienes consideran que se rompió la igualdad ante la ley deportiva.

La UEFA emitió un duro comunicado contra la FIFA y calificó como “inaudita, incomprensible e injustificable” la decisión de suspender la sanción que pesaba sobre el delantero estadounidense. El organismo europeo sostuvo que la resolución pone en riesgo la integridad del deporte y cuestionó con severidad que se haya hecho una excepción reglamentaria con un futbolista que había sido expulsado por una fuerte infracción sobre Tarik Muharemovic durante el partido ante Bosnia-Herzegovina.

Qué artículo utilizó la FIFA para habilitar al delantero de Estados Unidos contra Bélgica

A pesar de las quejas formales de los rivales, las autoridades del torneo se ampararon en la letra chica de su estructura legal para dar marcha atrás con la suspensión obligatoria.

Para habilitar al futbolista, la FIFA resolvió aplicar de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender la ejecución de determinadas sanciones durante un período de prueba. Gracias a esa medida excepcional de la oficina de legales, el atacante de la escuadra norteamericana quedó completamente habilitado para enfrentar al seleccionado belga en los octavos de final en Seattle.

Cuáles son las normas del reglamento del Mundial que se habrían incumplido

La Real Federación Belga de Fútbol expresó su profunda sorpresa y malestar por la resolución, recordando que existen normas tajantes y automáticas que rigen para todos los participantes del certamen ecuménico.

Desde el búnker belga recordaron que el artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA establece que toda tarjeta roja implica automáticamente una suspensión para el siguiente partido. Además, sostuvieron que la decisión contradice abiertamente el Reglamento del Mundial 2026, cuyo artículo 10.5 dispone que cualquier jugador expulsado por tarjeta roja directa o por doble amonestación debe perderse automáticamente el siguiente encuentro de su selección, sin dar lugar a interpretaciones u omisiones.

Qué figuras de la política estadounidense celebraron el perdón a Folarin Balogun

La polémica deportiva rápidamente saltó las fronteras de los estadios y se metió de lleno en las oficinas de los principales referentes políticos de la nación norteamericana.

La decisión fue celebrada públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien agradeció a la FIFA “por hacer lo correcto” y por revertir lo que calificó como “una gran injusticia”. Asimismo, en consonancia con la postura del mandatario, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respaldó la postura de la selección norteamericana y consideró excesiva la expulsión sufrida por el atacante, transformando el debate arbitral en un asunto de Estado a pocas horas de que ruede la pelota.