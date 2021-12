Una mujer alquila un supermercado cada vez que quiere hacer las compras porque tiene fobia a los gérmenes

“Pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos que estemos allí para no tener que estar con otra gente con gérmenes”, confesó lla mujer que padece miedos extremos como la agorafobia, el miedo a los espacios exteriores y las multitudes; la hafefobia, el miedo a ser tocado, y la misofobia.

En este caso la mujer, llamada Emma, le tiene temor desde tocar el carrito de compra que pudo ser utilizado previamente por otros o incluso tener que compartir espacio físico con otros clientes.



Es por eso que Emma y su marido, Lucas, encontraron una solución para que algo tan común como ir a comprar no se vuelva en algo que deban temer. Es así como llegaron a un acuerdo con un pequeño supermercado de su vecindario para poder ir durante una hora y realizar la compra semanal. Esta medida drástica sólo pudo llevarse a cabo por su posición económica.

La mujer no quiso revelar cuánto es lo que abonan una vez por semana para estar sólo comprando en el establecimiento. De igual, insistió en que eso no es inconveniente para ellos y optarían siempre por pagar esa cantidad a tener que pasar un mal momento haciendo las compras en otras condiciones.

Emma aclaró que “todo lo que hacen es por su bien y por el de su hija, Crete”. Ella insiste en que no tienen “fobia a los gérmenes”, sino que hay cosas en particular la evitan porque a ellos simplemente no les gustan.