El beneficio de ANSES de $525.682 que se cobra una sola vez: quiénes pueden solicitarlo

El objetivo es brindar un acompañamiento económico a las familias ante los gastos asociados a la incorporación de un hijo o hija mediante adopción.

El pago se realiza por única vez y no forma parte de las asignaciones mensuales habituales.

Quiénes pueden cobrar los $525.682 de ANSES

La Asignación por Adopción está destinada a determinados trabajadores y beneficiarios que se encuentran alcanzados por el régimen de asignaciones familiares.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia.

Trabajadores de temporada.

Personas que cobran una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Otros grupos alcanzados por el régimen de asignaciones familiares.

Además, deben cumplirse los requisitos de ingresos establecidos por ANSES para acceder a la prestación.

El monto de $525.682 corresponde al valor vigente en agosto de 2026 y se abona una sola vez, una vez aprobada la solicitud.

ANSES: cuáles son los requisitos para cobrar la APU por Adopción

Para solicitar el beneficio es necesario acreditar formalmente la adopción y cumplir con las condiciones establecidas por el organismo.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Contar con la sentencia judicial de adopción firme .

. Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar en ANSES.

Cumplir con los topes de ingresos establecidos para las asignaciones familiares.

Presentar la documentación requerida para acreditar la adopción.

Realizar la solicitud dentro del plazo previsto por la normativa.

Antes de iniciar la gestión, ANSES recomienda verificar que la información personal y familiar registrada esté actualizada.

Hasta cuándo se puede solicitar la Asignación por Adopción

La solicitud debe realizarse dentro del plazo establecido para este tipo de asignación. En general, el trámite puede iniciarse desde la fecha de la sentencia de adopción y hasta dos años después.

Es importante respetar ese período y presentar la documentación completa para evitar inconvenientes o demoras durante el análisis de la solicitud.

Cómo hacer el trámite para cobrar los $525.682

La gestión puede realizarse ante ANSES siguiendo el procedimiento correspondiente y presentando la documentación que acredite la adopción.

El interesado debe contar con la sentencia judicial y la documentación personal y familiar requerida. En caso de ser necesario concurrir a una oficina, deberá solicitar previamente un turno.

Una vez presentada la solicitud, ANSES analiza el cumplimiento de los requisitos y, si corresponde, aprueba la prestación y realiza el pago único.

ANSES: cuánto paga por la Asignación de Pago Único en agosto

El monto vigente de la APU por Adopción durante agosto de 2026 es de $525.682. A diferencia de prestaciones como la AUH o las asignaciones familiares mensuales, este beneficio se acredita una sola vez por adopción.

Por eso, quienes hayan concretado una adopción y cumplan con las condiciones de acceso pueden iniciar el trámite dentro del plazo correspondiente para solicitar el pago.