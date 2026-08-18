Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

8 + 6 = 14

La expresión queda así: 14² - 8 × 4 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

14² = 196

La expresión queda así: 196 - 8 × 4 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 196 - 32 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

196 - 32 = 164 |

164 + 18 = (?)

Resultado final: 182

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.