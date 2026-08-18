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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 6)² - 8 × 4 + 18.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 6 = 14

La expresión queda así: 14² - 8 × 4 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

14² = 196

La expresión queda así: 196 - 8 × 4 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

8 × 4 = 32

La expresión queda así: 196 - 32 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

196 - 32 = 164 |

164 + 18 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con potencias tiene su clave en una prioridad escondida

Resultado final: 182

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.

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