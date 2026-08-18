Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo resolvés?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 6)² - 8 × 4 + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 6)² - 8 × 4 + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 6 = 14
La expresión queda así: 14² - 8 × 4 + 18
Luego se calcula la potencia.
14² = 196
La expresión queda así: 196 - 8 × 4 + 18
3) Multiplicación
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
8 × 4 = 32
La expresión queda así: 196 - 32 + 18
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
196 - 32 = 164 |
164 + 18 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera simple y entretenida.