La noticia más importante para el Turco García y Mariela Pietro que aún no llegó a Gran Hermano: "Está..."

Y el joven futbolista agregó junto a un tierno video: "Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión. Te esperamos ". A lo que el Turco García comentó la publicación emocionado: "Vamos hijo".

Se trata del hijo del Turco García y Mariela Prieto, quie continúa en el reality y hasta el momento desconoce de la importante novedad de uno de sus seres queridos más amados que la convertirá en abuela.

Habrá que esperar para saber qué decisión tomará la producción si finalmente optará por que Mariela se entere del importante anuncio de su hijo o si seguirá todo con las reglas de aislamiento ya establecidas.

El firme mensaje de Mariela Prieto al Turco García tras salir de la placa de Gran Hermano

Mariela Prieto fue la última participante en bajar de placa de nominados de Gran Hermano y celebró la noticia con un contundente mensaje para el Turco García.

"¡Gracias a toda la gente por bancarme! ¡Gracias! ¡Claudio, te amo, mi amor, te amo!", exclamó eufórica. Y le recordó a la distancia: "No pasa nada, es un juego", exclamó feliz tras el anuncio de Santiago del Moro.

Las palabras de Mariela llegaron en un contexto particular dentro de la casa. En las últimas semanas, la participante y Emanuel Di Gioia protagonizaron varios momentos de complicidad que no pasaron inadvertidos para los seguidores del programa y despertaron todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Incluso, cuando el Turco García ingresó a la casa durante el Congelados, muchos espectadores señalaron la distancia que mantuvo con su esposa, una actitud que alimentó aún más las especulaciones sobre la actualidad del vínculo.