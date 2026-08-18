La noticia más importante para el Turco García y Mariela Pietro que aún no llegó a Gran Hermano: "Está..."

Mariela Prieto se encuentra hace tiempo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y por el momento no está al tanto de una muy importante novedad en su familia.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Mariela Pietro aún no sabe de una importante noticia familiar que puede cambiar sus días dentro de la casa de Gran Hermano. Enterate.
Mariela Prieto se encuentra hace tiempo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y por el momento no está al tanto de una muy importante novedad en su familia.
En las últimas horas, a través de un emotivo posteo en Instagram, su hijo Yamil García confirmó que será papá y enterneció a todos sus seguidores.
"Hoy queremos compartir con ustedes una de las noticias más lindas de nuestras vidas. Un nuevo amor está creciendo y felices de que ¡Vamos a ser papás!", precisó a pura felicidad sobre el primer bebé que espera con su pareja Antonela.
Y el joven futbolista agregó junto a un tierno video: "Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión. Te esperamos ". A lo que el Turco García comentó la publicación emocionado: "Vamos hijo".
Se trata del hijo del Turco García y Mariela Prieto, quie continúa en el reality y hasta el momento desconoce de la importante novedad de uno de sus seres queridos más amados que la convertirá en abuela.
Habrá que esperar para saber qué decisión tomará la producción si finalmente optará por que Mariela se entere del importante anuncio de su hijo o si seguirá todo con las reglas de aislamiento ya establecidas.
Mariela Prieto fue la última participante en bajar de placa de nominados de Gran Hermano y celebró la noticia con un contundente mensaje para el Turco García.
"¡Gracias a toda la gente por bancarme! ¡Gracias! ¡Claudio, te amo, mi amor, te amo!", exclamó eufórica. Y le recordó a la distancia: "No pasa nada, es un juego", exclamó feliz tras el anuncio de Santiago del Moro.
Las palabras de Mariela llegaron en un contexto particular dentro de la casa. En las últimas semanas, la participante y Emanuel Di Gioia protagonizaron varios momentos de complicidad que no pasaron inadvertidos para los seguidores del programa y despertaron todo tipo de comentarios en las redes sociales.
Incluso, cuando el Turco García ingresó a la casa durante el Congelados, muchos espectadores señalaron la distancia que mantuvo con su esposa, una actitud que alimentó aún más las especulaciones sobre la actualidad del vínculo.