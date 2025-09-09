Urano retrógrado en Tauro 2025: qué significa y cómo afecta a cada signo

Entre los grandes movimientos astrológicos de septiembre, destaca la retrogradación de Urano en Tauro, un tránsito que se extenderá durante varios meses y que marca un tiempo de revisión en temas económicos, de seguridad y libertad personal.
Desde el 6 de septiembre de 2025, Urano retrograda en Tauro. Este tránsito moviliza la economía, la seguridad y los valores personales, con efectos distintos para cada signo.
Urano es el planeta de los cambios, la innovación y lo inesperado. En retrogradación, invita a mirar hacia adentro y revisar cómo manejamos la libertad, la estabilidad económica y la forma en que construimos seguridad personal.
Aries: cambios en finanzas y nuevas fuentes de ingresos.
Tauro: replanteos personales profundos, necesidad de reinventarse.
Géminis: revelaciones internas, intuiciones y revisión espiritual.
Cáncer: amistades y proyectos colectivos en revisión.
Leo: redefinición de carrera y metas profesionales.
Virgo: nuevos enfoques de estudio, viajes o creencias.
Libra: transformación en temas de dinero compartido y herencias.
Escorpio: revisión de vínculos de pareja y asociaciones.
Sagitario: salud y rutinas bajo la lupa, cambios de hábitos.
Capricornio: creatividad y romances en proceso de transformación.
Acuario: reestructuración del hogar y la familia.
Piscis: nuevas formas de comunicar y reorganizar proyectos.