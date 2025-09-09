En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tauro
signo
ASTROLOGÍA

Urano retrógrado en Tauro 2025: qué significa y cómo afecta a cada signo

Desde el 6 de septiembre de 2025, Urano retrograda en Tauro. Este tránsito moviliza la economía, la seguridad y los valores personales, con efectos distintos para cada signo.

Urano retrógrado en Tauro 2025: qué significa y cómo afecta a cada signo

Entre los grandes movimientos astrológicos de septiembre, destaca la retrogradación de Urano en Tauro, un tránsito que se extenderá durante varios meses y que marca un tiempo de revisión en temas económicos, de seguridad y libertad personal.

Leé también Llega la Luna en Tauro de septiembre: 4 signos beneficiados y 4 perjudicados
llega la luna en tauro de septiembre: 4 signos beneficiados y 4 perjudicados
amor pareja signos mercurio retrogrado

¿Qué significa Urano retrógrado en Tauro?

Urano es el planeta de los cambios, la innovación y lo inesperado. En retrogradación, invita a mirar hacia adentro y revisar cómo manejamos la libertad, la estabilidad económica y la forma en que construimos seguridad personal.

geminis mercurio signos astrologia 2.jpeg

Urano retrógrado en Tauro: Cómo afecta a cada signo

  • Aries: cambios en finanzas y nuevas fuentes de ingresos.

  • Tauro: replanteos personales profundos, necesidad de reinventarse.

  • Géminis: revelaciones internas, intuiciones y revisión espiritual.

  • Cáncer: amistades y proyectos colectivos en revisión.

  • Leo: redefinición de carrera y metas profesionales.

saturno retrogrado venus signos

  • Virgo: nuevos enfoques de estudio, viajes o creencias.

  • Libra: transformación en temas de dinero compartido y herencias.

  • Escorpio: revisión de vínculos de pareja y asociaciones.

  • Sagitario: salud y rutinas bajo la lupa, cambios de hábitos.

  • Capricornio: creatividad y romances en proceso de transformación.

  • Acuario: reestructuración del hogar y la familia.

  • Piscis: nuevas formas de comunicar y reorganizar proyectos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tauro signo Signos signos del zodíaco Astrología Mercurio retrógrado
Notas relacionadas
Virgo Portal 2025: qué es, hasta cuándo dura y cómo afecta a cada signo del zodíaco
WhatsApp activa una función inesperada: cómo evitar que roben tus datos personales y bancarios
Netflix: Mercedes Morán y Érica Rivas se lucen con la película argentina más conmovedora

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar