A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXCLUSIVO | PRIMICIAS YA

Bombazo: quién sería el famoso casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson, según Yanina Latorre

PrimiciasYa pudo enterarse en exclusivo quién sería el famoso casado con el que Yanina Latorre vincula a Evangelina Anderson.

9 sept 2025, 23:04
Bombazo: quién sería el famoso casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson, según Yanina Latorre
Bombazo: quién sería el famoso casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson, según Yanina Latorre

Bombazo: quién sería el famoso casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson, según Yanina Latorre

Esta semana, Yanina Latorre reveló que Evangelina Anderson estaría en una nueva relación con un famoso que está en pareja. Y luego, en una comunicación exclusiva con PrimiciasYa, la actriz y modelo se refirió por primera vez a los rumores de su nueva relación.

En sus declaraciones, dejó en claro que no entiende de dónde salen las versiones que están circulando por los medios de comunicación. También, comentó que está de vacaciones actualmente, ni siquiera pasando tiempo en el país, debido a que está de viaje.

Leé también

"La tengo grabada": Yanina Latorre aseguró que Evangelina Anderson estaría con un famoso casado

la tengo grabada: yanina latorre aseguro que evangelina anderson estaria con un famoso casado

Exactamente, Eva dijo: "¡Dios mío, qué mal está la gente! ¡Justo yo! Estoy con mi familia de vacaciones, estoy sola y es mentira lo que se dice. No sé bien que dijo, pero estoy soltera". De esta forma, la famosa no dudó en desmentir las versiones en su contra.

Concretamente, Yanina Latorre había dicho: "Yo quería averiguar un dato. Estoy atrás de la hoja de ruta de su vida sexual. Tiene algo groso. No me animo a contarlo. Le pregunté a Ángel para que me ayude a chequear y me dijo ‘no me habla’. No hay prolijidad en esa nueva relación que inició después de separarse, porque el otro estaría en pareja. No haces las cosas bien cuando te quejas de que te lo hacen a vos".

Además, la conductora de SQP agregó: "Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa".

¿Pero quién sería el famoso en cuestión? Según pudo enterarse PrimiciasYa, se trataría nada más y nada menos que de un ídolo de la Selección Argentina: Leandro Paredes.

Cabe destacar que el futbolista fue papá por tercera vez este año con la llegada de Lautaro, junto a su esposa Camila Galante, en marzo de 2025. La pareja ya tiene dos hijos más, Victoria y Giovanni. De todas maneras, cabe remarcar que Evangelina niega retúndamente esta versión que dio Yanina Latorre.

leandro paredes camila galante 3

Cuál es la prueba que tiene Yanina Latorre sobre el supuesto nuevo romance de Evangelina Anderson

Yanina Latorre sumó este martes 9 de septiembre que tiene una grabación de Evangelina Anderson con el hombre casado. "Esto lo sé hace un tiempo. Tengo todo, sé cómo se conocieron, dónde, dónde se encontraban, digo 'encontraban' porque él esta semana anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado", contó.

"No sé si es un chongo, creo que ella un poco se enganchó. Él boquea mucho y habla", agregó, dejando entrever que el vínculo habría sido más que una simple aventura. "Me animé a contar esto, porque dos personas, mientras estaba al aire, me escribieron", dijo Latorre, justificando su decisión de hacer pública la información.

Además, apuntó contra Evangelina por su actitud: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes".

Por su parte, Majo Martino dijo había hablado directamente con Evangelina, quien negó tener una relación con una persona casada. Pero Yanina sorprendió con dato explosivo: "Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson Leandro Paredes Yanina Latorre

Lo más visto