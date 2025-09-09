Bombazo: quién sería el famoso casado con el que estaría saliendo Evangelina Anderson, según Yanina Latorre

Además, la conductora de SQP agregó: "Él habla demasiado. Llega todo. Ella es más recatada. Mucha gente hablando. A los 2 famosos los presentó un amigo en común. De hecho los encuentros son en el departamento del amigo. El romance (que podría ser el escándalo del año) estaría medio frenadito. Ella está soltera. Él no. Pero parece que ahora se enloqueció con otra, y dejó en stand by a la famosa".

¿Pero quién sería el famoso en cuestión? Según pudo enterarse PrimiciasYa, se trataría nada más y nada menos que de un ídolo de la Selección Argentina: Leandro Paredes.

Cabe destacar que el futbolista fue papá por tercera vez este año con la llegada de Lautaro, junto a su esposa Camila Galante, en marzo de 2025. La pareja ya tiene dos hijos más, Victoria y Giovanni. De todas maneras, cabe remarcar que Evangelina niega retúndamente esta versión que dio Yanina Latorre.

leandro paredes camila galante 3

Cuál es la prueba que tiene Yanina Latorre sobre el supuesto nuevo romance de Evangelina Anderson

Yanina Latorre sumó este martes 9 de septiembre que tiene una grabación de Evangelina Anderson con el hombre casado. "Esto lo sé hace un tiempo. Tengo todo, sé cómo se conocieron, dónde, dónde se encontraban, digo 'encontraban' porque él esta semana anduvo visitando a una chica de otra nacionalidad en otro lado", contó.

"No sé si es un chongo, creo que ella un poco se enganchó. Él boquea mucho y habla", agregó, dejando entrever que el vínculo habría sido más que una simple aventura. "Me animé a contar esto, porque dos personas, mientras estaba al aire, me escribieron", dijo Latorre, justificando su decisión de hacer pública la información.

Además, apuntó contra Evangelina por su actitud: "A mí lo que no me gusta es que Evangelina Anderson se hace la llorona por sus hijos y se termina engrampando a alguien que tiene pibes".

Por su parte, Majo Martino dijo había hablado directamente con Evangelina, quien negó tener una relación con una persona casada. Pero Yanina sorprendió con dato explosivo: "Yo la tengo grabada. Soy tan zorra que los mandé a grabar para ver si era verdad y los tengo. No lo voy a contar ni lo voy a mostrar nunca, pero que no me lo niegue".