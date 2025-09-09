En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
FÚTBOL

Lionel ScalonI explicó por qué Mastantuono usó la 10 y habló sobre Beccacece tras la derrota de Argentina ante Ecuador

Lionel Scaloni analizó la derrota 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, explicó la decisión de que Franco Mastantuono luciera la camiseta número 10 y elogió la estrategia de Sebastián Beccacece, DT de la Tri.

Lionel ScalonI explicó por qué Mastantuono usó la 10 y habló sobre Beccacece tras la derrota de Argentina ante Ecuador

Este martes, el histórico dorsal que hicieron icónicos Lionel Messi y Diego Maradona en la Selección Argentina fue llevado ante Ecuador por Franco Mastantuono, joven delantero del Real Madrid, debido a la ausencia de Thiago Almada, reservado por una molestia física.

La Selección Argentina cayó ante Ecuador en el último partido de las Eliminatorias
Foto: @Argentina
image

“La 10 la iba a llevar Thiago, pero preferimos no arriesgarlo y Franco tiene personalidad, entró en un momento difícil, pero lo importante es que siempre intenta, va sumando minutos en el equipo“, explicó Scaloni.

El entrenador destacó que, pese a la juventud de Mastantuono, su carácter y disposición lo hicieron la opción adecuada para portar el dorsal en un partido complicado y fuera de casa. La confianza depositada en el juvenil refuerza la proyección de nuevos talentos dentro del equipo nacional.

Qué análisis hizo Scaloni sobre la derrota ante Ecuador

El DT argentino reconoció la dificultad del partido y elogió al rival, Sebastián Beccacece, por su planteo táctico. “Cuando el rival juega, hay veces que tenés que sufrir, y lo hemos hecho. Pero siempre estuvimos en partido. Salimos al segundo tiempo con el miedo de sufrir otra expulsión, ahí se nos desvirtuó un poco el encuentro. El segundo tiempo creo que fue nuestro, pudimos hacer algo más, pero no se dio”, comentó.

Además, Scaloni valoró la entrega de sus jugadores: “Estoy siempre positivo porque el equipo intenta y da la cara a su manera. Nosotros estamos acostumbrados a ganar pero a veces no te toca. En el segundo tiempo el equipo salió diferente, pero no se logró”.

El partido se definió a favor de Ecuador con un penal convertido por Enner Valencia tras revisión del VAR y la expulsión de Nicolás Otamendi, decisiones que condicionaron la estrategia de la Albiceleste.

Qué dijo Scaloni sobre Messi y el futuro del equipo

Lionel Messi no viajó a Guayaquil para enfrentar a la Tri, decisión tomada por el cuerpo técnico para darle descanso. Scaloni defendió la medida y expresó su confianza en que el capitán regresará en óptimas condiciones: “Esperemos que Leo esté bien, hemos tomado la decisión de no arriesgarlo”.

El entrenador también elogió a Ecuador y al trabajo de Beccacece: “Ecuador es una gran selección y lo ha demostrado. Si siguen jugando como hoy, le darán alegrías a su gente”. Con esto, Scaloni dejó en claro que la derrota no desmerece la preparación del equipo ni la proyección de los jóvenes.

Más allá del resultado adverso, Scaloni resaltó el aprendizaje que dejó enfrentar a un rival difícil con un equipo alternativo. La decisión de confiar en Mastantuono y darle minutos de calidad a los juveniles es parte de la planificación hacia el Mundial 2026 y los próximos compromisos amistosos en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico.

El mensaje del DT fue claro: la Selección argentina continuará fortaleciendo su estructura y dando oportunidades a nuevos talentos, manteniendo la idea de competitividad y compromiso en cada partido, incluso cuando no están disponibles las figuras históricas como Messi o los titulares habituales.

