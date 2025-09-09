Lionel ScalonI explicó por qué Mastantuono usó la 10 y habló sobre Beccacece tras la derrota de Argentina ante Ecuador

Además, Scaloni valoró la entrega de sus jugadores: “Estoy siempre positivo porque el equipo intenta y da la cara a su manera. Nosotros estamos acostumbrados a ganar pero a veces no te toca. En el segundo tiempo el equipo salió diferente, pero no se logró”.

El partido se definió a favor de Ecuador con un penal convertido por Enner Valencia tras revisión del VAR y la expulsión de Nicolás Otamendi, decisiones que condicionaron la estrategia de la Albiceleste.

Qué dijo Scaloni sobre Messi y el futuro del equipo

Lionel Messi no viajó a Guayaquil para enfrentar a la Tri, decisión tomada por el cuerpo técnico para darle descanso. Scaloni defendió la medida y expresó su confianza en que el capitán regresará en óptimas condiciones: “Esperemos que Leo esté bien, hemos tomado la decisión de no arriesgarlo”.

El entrenador también elogió a Ecuador y al trabajo de Beccacece: “Ecuador es una gran selección y lo ha demostrado. Si siguen jugando como hoy, le darán alegrías a su gente”. Con esto, Scaloni dejó en claro que la derrota no desmerece la preparación del equipo ni la proyección de los jóvenes.

Más allá del resultado adverso, Scaloni resaltó el aprendizaje que dejó enfrentar a un rival difícil con un equipo alternativo. La decisión de confiar en Mastantuono y darle minutos de calidad a los juveniles es parte de la planificación hacia el Mundial 2026 y los próximos compromisos amistosos en octubre frente a Venezuela y Puerto Rico.

El mensaje del DT fue claro: la Selección argentina continuará fortaleciendo su estructura y dando oportunidades a nuevos talentos, manteniendo la idea de competitividad y compromiso en cada partido, incluso cuando no están disponibles las figuras históricas como Messi o los titulares habituales.