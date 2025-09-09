La Provincia comenzará a retener Ingresos Brutos en billeteras virtuales: cómo se aplicará

A partir de su entrada en vigencia, los proveedores de servicios de pago, entre ellos Mercado Pago, Personal Pay y Naranja X, deberán actuar como agentes de retención de los montos acreditados en las cuentas digitales de sus usuarios.

En la práctica, esto implica que las billeteras virtuales tendrán que:

Informar al sistema todas las acreditaciones realizadas.

Retener el porcentaje correspondiente según la actividad del contribuyente.

Depositar los importes retenidos en las cuentas de cada jurisdicción.

Ingresos Brutos en Provincia de Buenos Aires: qué porcentaje se retendrá

La resolución establece que las retenciones se aplicarán sobre importes acreditados en pesos, monedas extranjeras (excepto dólares estadounidenses) y otros instrumentos financieros.

El porcentaje de retención dependerá de la actividad y de la categoría asignada al contribuyente en el padrón:

Para la construcción , la alícuota será del 0,10% .

, la alícuota será del . Para el transporte de pasajeros , será del 0,50% .

, será del . En general, las alícuotas podrán variar entre 0,1% y 5%.

“El padrón contendrá los datos del contribuyente y una letra que identificará la alícuota de retención aplicable”, detalla la normativa.

billeteras virtuales

Cómo se implementará la retención

El régimen entrará en vigencia de manera escalonada:

Desde el 1° de octubre : para los proveedores de servicios de pago ya registrados en la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral .

: para los proveedores de servicios de pago ya registrados en la . Desde el 1° de noviembre: para los que aún no están incluidos, pero cumplen con los requisitos legales y regulatorios.

Qué dice ARBA

Desde el organismo recaudador aclararon que no se trata de un impuesto nuevo, sino de una actualización para ordenar el sistema tributario provincial y equiparar a las billeteras virtuales con los bancos tradicionales.

“Buscamos garantizar un tratamiento equitativo para todos los medios de pago y armonizar criterios con el resto de las jurisdicciones del país”, remarcaron.

De esta forma, la provincia de Buenos Aires se suma al esquema que ya utilizan 20 provincias argentinas, en un contexto donde las operaciones digitales se consolidan como una de las principales formas de pago en el día a día de los contribuyentes.

Ya son 20 las provincias que lo aplican

Las jurisdicciones que ya forman parte del régimen son: Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Cada provincia fija sus alícuotas, mínimos y condiciones, mientras que el sistema centralizado se encarga de la distribución de los fondos recaudados.

El esquema no está exento de polémicas. A comienzos de año, la decisión de Santa Fe de elevar la alícuota de Ingresos Brutos para servicios financieros del 5% al 9% derivó en un conflicto con Mercado Libre.

La gestión de Maximiliano Pullaro impulsó el programa “Impulso Comercial”, que apunta a reducir costos para pequeños comercios que operan con pagos digitales. Las empresas que adhieren al plan bajan comisiones a los locales, mientras que la provincia reduce la alícuota de 9% a 6,5%, de acuerdo con una resolución publicada en mayo.

Sin embargo, en julio Mercado Libre aumentó las comisiones que cobra a los vendedores de su plataforma en Santa Fe, Córdoba y Jujuy, argumentando que ajustaría sus cargos según la presión impositiva de cada distrito. En paralelo, redujo costos en las provincias con tributos más bajos.