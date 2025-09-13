En vivo Radio La Red
Sexo
pacientes
Salud

Vasectomía: cuánto tarda en hacer efecto y hasta cuándo se puede revertir si el paciente se arrepiente

La vasectomía es un método anticonceptivo masculino que bloquea los conductos deferentes. Su efectividad no es inmediata y existe un límite de tiempo para revertirla si el paciente decide cambiar de opinión.

Se recomienda realizar un espermograma después de varias eyaculaciones para confirmar que la vasectomía fue efectiva.



La vasectomía es una intervención quirúrgica exclusiva para hombres que consiste en cortar o bloquear los conductos deferentes, los tubos encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Al hacerlo, el semen eyaculado ya no contiene espermatozoides, lo que impide la fecundación durante el acto sexual.

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico definitivo para hombres que buscan un método anticonceptivo permanente. 

Una de las preguntas más frecuentes es cuánto tarda en hacer efecto y qué sucede si, con el tiempo, el paciente se arrepiente de la operación.

Cuántas relaciones sexuales se deben mantener para comprobar la efectividad de la vasectomía

Para asegurarse de que la intervención ha sido exitosa, después de la cirugía el hombre debe mantener al menos 10 o 15 relaciones sexuales para vaciar los conductos deferentes de espermatozoides, explicó Claudio Apóstolo, jefe del Centro de Urología del Sanatorio Otamendi, en diálogo con Desayuno Americano conducido por Pamela David.

Luego de este proceso, es necesario realizar un espermograma, prueba que determinará si el semen contiene espermatozoides. “Si el resultado es negativo, se confirma que ha sido efectiva”, detalló el especialista.

Vale aclarar también que, tras la vasectomía, la eyaculación sigue siendo normal, dado que el procedimiento no afecta las glándulas que producen el semen, como la próstata y las vesículas seminales. Lo único que cambia es la composición del fluido eyaculado: deja de contener espermatozoides, mientras que su volumen y apariencia se mantienen prácticamente iguales.

Sobre la posibilidad de deshacer la intervención, Apóstolo señaló: "Hasta los 10 años se puede revertir. Hay que tener en cuenta que los espermatozoides que se producen en el testículo son reabsorbidos a los 45 días, eso se produce permanentemente. Pero cuando pasa el tiempo, la cantidad y la calidad no son buenas".

Matías Martin reveló detalles de su última decisión íntima: "Me hice la vasectomía porque..."

matias-martin

Esta semana, Matías Martin sorprendió al revelar que ingresó al quirófano para realizarse una vasectomía. La confesión tuvo mucha repercusión y habló con Desayuno Americano (América TV) acerca por qué decidió "cerrar la fábrica": "Voy a cumplir 55 años, tengo tres pibes y me parece que ya está", señaló.

Luego contó quiénes lo impulsaron a tomar la decisión: "Lo hablé con mis amigos y los llamé porque estaban muy cebados con el tema, ya que me lo venían recomendando, y les dije que me pasen el número del doctor. Fui con el profesional y lo hice. Tardé media hora y no sentí dolor".


