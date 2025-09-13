Vasectomía: cuánto tarda en hacer efecto y hasta cuándo se puede revertir si el paciente se arrepiente

Vale aclarar también que, tras la vasectomía, la eyaculación sigue siendo normal, dado que el procedimiento no afecta las glándulas que producen el semen, como la próstata y las vesículas seminales. Lo único que cambia es la composición del fluido eyaculado: deja de contener espermatozoides, mientras que su volumen y apariencia se mantienen prácticamente iguales.

Sobre la posibilidad de deshacer la intervención, Apóstolo señaló: "Hasta los 10 años se puede revertir. Hay que tener en cuenta que los espermatozoides que se producen en el testículo son reabsorbidos a los 45 días, eso se produce permanentemente. Pero cuando pasa el tiempo, la cantidad y la calidad no son buenas".

Matías Martin reveló detalles de su última decisión íntima: "Me hice la vasectomía porque..."

Esta semana, Matías Martin sorprendió al revelar que ingresó al quirófano para realizarse una vasectomía. La confesión tuvo mucha repercusión y habló con Desayuno Americano (América TV) acerca por qué decidió "cerrar la fábrica": "Voy a cumplir 55 años, tengo tres pibes y me parece que ya está", señaló.

Luego contó quiénes lo impulsaron a tomar la decisión: "Lo hablé con mis amigos y los llamé porque estaban muy cebados con el tema, ya que me lo venían recomendando, y les dije que me pasen el número del doctor. Fui con el profesional y lo hice. Tardé media hora y no sentí dolor".