Matías Martin reveló detalles de su última decisión íntima: "Me hice la vasectomía porque..."

MATÍAS MARTIN CONTÓ QUE SE HIZO UNA VASECTOMÍA: ¿LA NUEVA MODA ENTRE LOS FAMOSOS?

Lo que más le sorprendió al conductor, es que el médico que le realizó la cirugía le contó el caso de un paciente que con 17 años le pidió hacerse la vasectomía y el profesional se negó a realizarla. "'Vení cuando seas mayor de edad, ahora no te vas a hacer', le dijo el doctor. Es verdad que mucha gente joven elige hacerse la vasectomía, no es mi caso", detalló entre risas.

Un dato que sumó Martin es que le preguntó a Alberto Cormillot si se la haría la vasectomía, teniendo en cuenta que fue padre a los 83 años: "Le pregunté a Cormillot y me dijo que no, me contó el proceso que realizó para ser padre a su edad, muy piola también".

Cabe destacar que Martin hace menos de un mes confirmó su separación con la periodista Victoria De Masi, la cual trajo polémica con Romina Manguel. Respecto a esto el conductor radial lo negó y remarcó: "¿Qué va a tener que ver? ¿Por qué? No, cero. Es una decisión personal, no está involucrada ninguna otra persona".

Romina Manguel y Matías Martin

Qué otros famosos que se animaron a hacerse la vasectomía

Desde hace un tiempo, la vasectomía empezó a ponerse de moda entre los famosos, que reflexionaron sobre el sacrificio físico de sus parejas y decidieron someterse a la tan comentada cirugía para no tener más hijos y que ellas dejaran de tomar pastillas anticonceptivas.

Uno de los casos más conocidos fue el de Pedro Alfonso, que lo mantuvo en secreto hasta que Paula Chaves lo mandó al frente en las redes sociales.

La revelación de la modelo se dio mientras respondía preguntas de sus seguidores. Una de ellas estuvo vinculada al deseo de agrandar nuevamente la familia, pero su respuesta fue contundente

“No queremos más. El genio de mi marido entendió que yo ya puse mucho el cuerpo”, indicó tras haber tenido a Olivia, Baltazar y Filipa.

En diciembre de 2021, Gastón Recondo también sorprendió al contar que apostó a este método anticonceptivo que hasta hace poco era “tabú” para muchos hombres. Su experiencia fue positiva y dio algunos detalles para aquellos que aún están en duda.

“Con mi esposa lo meditamos un montón y decidimos cerrar la fábrica, como se decía antiguamente. Fuimos a ver al obstetra de nuestros hijos y él nos preguntó cómo nos íbamos a cuidar. Tengo 5 hijos y creo que la nafta me da hasta acá”, dijo en diálogo con Luis Novaresio en La Red (AM 910).

Y Beto Casella es otro de los famosos que habló abiertamente en su momento. Lo hizo luego de que Carmen Barbieri le consultara “si se había hecho algo en el pito”. “Te cortan un hilito en la zona del escroto, de manera que los espermas cambian como para no provocar un embarazo. La operación te la hacen en una hora y media y te vas caminando. Tuve cero dolor”, reconoció.