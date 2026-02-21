El periodista deportivo Gonzalo Cardozo fue agredido por hinchas de Boca a la salida del estadio, tras el empate sin goles ante Racing por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
El comunicador deportivo, confeso simpatizante de Racing, fue agredido a la salida de La Bombonera.
"Venís a buscar que la gente explote": hinchas de Boca agredieron al periodista Gonzalo Cardozo.
El comunicador, confeso hincha de La Academia, se acercó a La Bombonera para recoger testimonios de los simpatizantes xeneizes, que este viernes despidieron al plantel con silbidos por el bajo rendimiento. Los principales apuntados fueron el uruguayo Edinson Cavani y el DT Claudio Úbeda, quien se encuentra en la cuerda floja.
En un ambiente cargado de frustración, varios hinchas expresaron su malestar con el equipo. Sin embargo, el tono con Cardozo durante el streaming “Las Reacciones” en YouTube fue ameno en todo momento, hasta que apareció un boquense que lo increpó y le exigió: “Andate a tu casa”.
“Estoy laburando”, se defendió el periodista, quien incluso fue respaldado por otros presentes que salían del estadio.
“Venís a buscar que la gente explote”, le reprocharon luego, entre los empujones y amenazas que recibió el comunicador especializado en deportes.
Sin alterarse, Cardozo pidió no cortar la transmisión y retrucó: “Vengo todos los partidos. No estoy provocando a nadie. Soy el único que dice de qué cuadro soy hincha”. En la misma línea, planteó: “¿Y si ganaba Boca?”.
A pesar de los insultos y la presión para que se fuera, el periodista insistió en que asiste regularmente a La Bombonera en su rol profesional y que su intención era solo cumplir con el trabajo, sin generar conflicto.