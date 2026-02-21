"Venís a buscar que la gente explote": hinchas de Boca agredieron al periodista Gonzalo Cardozo.

“Venís a buscar que la gente explote”, le reprocharon luego, entre los empujones y amenazas que recibió el comunicador especializado en deportes.

Sin alterarse, Cardozo pidió no cortar la transmisión y retrucó: “Vengo todos los partidos. No estoy provocando a nadie. Soy el único que dice de qué cuadro soy hincha”. En la misma línea, planteó: “¿Y si ganaba Boca?”.

A pesar de los insultos y la presión para que se fuera, el periodista insistió en que asiste regularmente a La Bombonera en su rol profesional y que su intención era solo cumplir con el trabajo, sin generar conflicto.