Boca y Racing empatan 0-0 en un clásico clave en La Bombonera

Boca ya juega ante Racing en la Bombonera por la sexta fecha del Torneo Apertura. Este no es un clásico más, ya que Claudio Úbeda está en la cuerda floja y un resultado adverso puede significar el final del ciclo,
Los dos equipos necesitan una victoria para enderezar su rumbo en el Torneo Apertura y afianzar sus ambiciones.
El primer tiempo fue jugado con mucho entusiasmo, pero con poca claridad y casi no generaron situaciones de gol, por lo que el empate en cero no sorprendió cuando llegó el descanso.
Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Edinson Cavani, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.