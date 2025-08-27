En vivo Radio La Red
Trends
Venus
Leo
ASTROLOGÍA

Verdades incómodas: qué revela la oposición de Venus en Leo y Plutón en Acuario

El 27 de agosto Venus en Leo y Plutón en Acuario se enfrentan. Descubrí qué verdades revela este tránsito y cómo aprovecharlo.

Venus oposición Plutón: las verdades incómodas se vuelven imposibles de ignorar. Foto: Venus en Leo y Plutón en Acuario, Internet.

Venus oposición Plutón: las verdades incómodas se vuelven imposibles de ignorar. Foto: Venus en Leo y Plutón en Acuario, Internet.

La oposición entre Venus y Plutón es como un reflector que ilumina lo que no querías ver. Relaciones, deseos, pasiones: todo sale a la luz, incluso lo que incomoda.

⚠️ Saturno retrógrado en Piscis: el tránsito que sacude al zodiaco y lo que significa para tu signo

Puede ser un día de confesiones, de atracciones intensas o de finales necesarios.

Venus en Leo y Plutón en Acuario: ¿Qué significa esta oposición?

Este tránsito habla de transformación. Lo superficial no resiste, lo auténtico se potencia. Puede doler, pero también es una oportunidad de sanar y crecer.

Preguntate:

  • ¿Qué deseo me cuesta admitir?
  • ¿Qué vínculo me enfrenta con mis sombras?
  • ¿Qué verdad necesito aceptar aunque incomode?
image

Venus en Leo y Plutón en Acuario: Los signos que más lo sienten

  • Leo: el amor propio se mezcla con la intensidad de tus vínculos.
  • Acuario: Plutón en tu signo pide un cambio profundo.
  • Escorpio: como regente de Plutón, sentís la intensidad de manera natural.
  • Tauro: tus valores y deseos entran en revisión profunda.
  • Cáncer: lo emocional se mezcla con el deseo de seguridad.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus oposición Plutón?

Que los vínculos atraviesan una fase intensa de sinceridad, transformación y revelación.

¿Qué signos lo sienten más?

Leo, Acuario, Escorpio, Tauro y Cáncer.

¿Cómo aprovecharlo?

Aceptando lo que emerge. Usá la intensidad para crecer, no para controlar.

Cuando lo profundo pide paso

El tránsito de Venus en Leo frente a Plutón en Acuario 2025 nos recuerda que nada auténtico teme a la verdad. La intensidad de este miércoles es la oportunidad de transformar el amor en algo más real.

