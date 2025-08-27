Verdades incómodas: qué revela la oposición de Venus en Leo y Plutón en Acuario

La oposición entre Venus y Plutón es como un reflector que ilumina lo que no querías ver. Relaciones, deseos, pasiones: todo sale a la luz, incluso lo que incomoda.
El 27 de agosto Venus en Leo y Plutón en Acuario se enfrentan. Descubrí qué verdades revela este tránsito y cómo aprovecharlo.
Venus oposición Plutón: las verdades incómodas se vuelven imposibles de ignorar. Foto: Venus en Leo y Plutón en Acuario, Internet.
Puede ser un día de confesiones, de atracciones intensas o de finales necesarios.
Este tránsito habla de transformación. Lo superficial no resiste, lo auténtico se potencia. Puede doler, pero también es una oportunidad de sanar y crecer.
Preguntate:
¿Qué significa Venus oposición Plutón?
Que los vínculos atraviesan una fase intensa de sinceridad, transformación y revelación.
¿Qué signos lo sienten más?
Leo, Acuario, Escorpio, Tauro y Cáncer.
¿Cómo aprovecharlo?
Aceptando lo que emerge. Usá la intensidad para crecer, no para controlar.
El tránsito de Venus en Leo frente a Plutón en Acuario 2025 nos recuerda que nada auténtico teme a la verdad. La intensidad de este miércoles es la oportunidad de transformar el amor en algo más real.