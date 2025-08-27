Verdades incómodas: qué revela la oposición de Venus en Leo y Plutón en Acuario

¿Qué deseo me cuesta admitir?

¿Qué vínculo me enfrenta con mis sombras?

¿Qué verdad necesito aceptar aunque incomode?

Venus en Leo y Plutón en Acuario: Los signos que más lo sienten

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus oposición Plutón?

Que los vínculos atraviesan una fase intensa de sinceridad, transformación y revelación.

¿Qué signos lo sienten más?

Leo, Acuario, Escorpio, Tauro y Cáncer.

¿Cómo aprovecharlo?

Aceptando lo que emerge. Usá la intensidad para crecer, no para controlar.

Cuando lo profundo pide paso

El tránsito de Venus en Leo frente a Plutón en Acuario 2025 nos recuerda que nada auténtico teme a la verdad. La intensidad de este miércoles es la oportunidad de transformar el amor en algo más real.