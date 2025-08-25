En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Piscis
Astrología
ASTROLOGÍA

Astrología 2025: Saturno retrógrado en Piscis trae retos y aprendizajes para cada signo

El planeta del karma y la disciplina sigue retrógrado en Piscis y empuja a revisar estructuras internas. Qué desafíos y lecciones trae para cada signo esta semana.

⚠️ Saturno retrógrado en Piscis: el tránsito que sacude al zodiaco y lo que significa para tu signo

⚠️ Saturno retrógrado en Piscis: el tránsito que sacude al zodiaco y lo que significa para tu signo

La última semana de agosto 2025 se presenta como un tiempo de introspección y ajustes profundos. Saturno continúa retrógrado en Piscis, y su energía nos confronta con viejos patrones, deudas pendientes y la necesidad de asumir responsabilidades desde otro lugar.

Leé también Luna Negra de agosto 2025: los signos que recibirán un shock de energía positiva
Luna Negra 2025: los 4 signos que sentirán un cambio inmediato

Qué significa Saturno retrógrado en Piscis

Saturno es conocido como el gran maestro, el planeta que muestra límites y pide madurez. En Piscis, signo asociado a lo espiritual y lo inconsciente, su retrogradación empuja a mirar hacia adentro y enfrentar aquellas ilusiones que ya no funcionan.

saturno piscis signos astrologia
Semana clave con Saturno retr&oacute;grado en Piscis: c&oacute;mo impactar&aacute; en tu signo

Semana clave con Saturno retrógrado en Piscis: cómo impactará en tu signo

Saturno retrógrado y sus efectos en la vida cotidiana

  • Revisar decisiones pasadas, especialmente en el plano emocional y laboral.

  • Reconocer dónde se han sostenido vínculos o proyectos sin bases firmes.

  • Abrirse a nuevas formas de disciplina espiritual: meditación, escritura, terapias de sanación.

signos piscis
Saturno retr&oacute;grado en Piscis 2025: qu&eacute; lecciones deber&aacute;s enfrentar seg&uacute;n tu signo

Saturno retrógrado en Piscis 2025: qué lecciones deberás enfrentar según tu signo

Signos más afectados por Saturno retrógrado en Piscis

  • Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario: vivirán momentos de revisión intensa, especialmente en temas laborales y de pareja.

  • Cáncer y Escorpio: encontrarán en este tránsito un aliado para consolidar cambios emocionales.

  • Capricornio y Acuario: Saturno es su regente, por lo que sentirán con más fuerza el pedido de madurez.

saturno piscis signos
Saturno retr&oacute;grado en Piscis 2025: el tr&aacute;nsito que pone a prueba al zodiaco entero

Saturno retrógrado en Piscis 2025: el tránsito que pone a prueba al zodiaco entero

Consejos prácticos: Cómo aprovechar la energía de Saturno retrógrado

  • Hacer journaling o escribir lo que se desea soltar.

  • Ser pacientes: no todo se resuelve esta semana.

  • Buscar apoyo en la disciplina diaria: yoga, rutinas de autocuidado, organización de tiempos.

Saturno retrógrado en Piscis y la espiritualidad

Saturno retrógrado en Piscis es una oportunidad para reordenar lo interno y salir fortalecidos en septiembre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Piscis Astrología agosto Signos signos del zodíaco
Notas relacionadas
Astrología: los 3 signos que sentirán un flechazo antes de que termine agosto
Venus en Leo 2025: cómo te afecta este poderoso tránsito del 25 al 31 de agosto
Qué pasó con Moski y cuál fue la reacción de Mernuel y Bauletti

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar