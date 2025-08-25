Astrología 2025: Saturno retrógrado en Piscis trae retos y aprendizajes para cada signo

El planeta del karma y la disciplina sigue retrógrado en Piscis y empuja a revisar estructuras internas. Qué desafíos y lecciones trae para cada signo esta semana.
⚠️ Saturno retrógrado en Piscis: el tránsito que sacude al zodiaco y lo que significa para tu signo
Saturno es conocido como el gran maestro, el planeta que muestra límites y pide madurez. En Piscis, signo asociado a lo espiritual y lo inconsciente, su retrogradación empuja a mirar hacia adentro y enfrentar aquellas ilusiones que ya no funcionan.
Revisar decisiones pasadas, especialmente en el plano emocional y laboral.
Reconocer dónde se han sostenido vínculos o proyectos sin bases firmes.
Abrirse a nuevas formas de disciplina espiritual: meditación, escritura, terapias de sanación.
Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario: vivirán momentos de revisión intensa, especialmente en temas laborales y de pareja.
Cáncer y Escorpio: encontrarán en este tránsito un aliado para consolidar cambios emocionales.
Capricornio y Acuario: Saturno es su regente, por lo que sentirán con más fuerza el pedido de madurez.
Hacer journaling o escribir lo que se desea soltar.
Ser pacientes: no todo se resuelve esta semana.
Buscar apoyo en la disciplina diaria: yoga, rutinas de autocuidado, organización de tiempos.
Saturno retrógrado en Piscis es una oportunidad para reordenar lo interno y salir fortalecidos en septiembre.