Video de Cinthia Fernández sale de control y genera dudas: ¿Está embarazada?

Cinthia Fernández es una de las figuras mediáticas más activas en redes sociales, donde comparte tanto momentos laborales como íntimos con sus tres hijas. Pero esta vez, un simple video de TikTok desató una ola de especulaciones inesperadas.
Video viral de Cinthia Fernández sorprendió con un detalle que no pasó desapercibido; ¿Está esperando los tres meses? Enterate.
Todo comenzó cuando subió un video sumándose a un challenge de baile con una de sus hijas. El clip era divertido, espontáneo y tenía como eje principal el juego y el vínculo familiar. Sin embargo, los comentarios no se enfocaron en la coreografía... sino en algo que muchos notaron al instante: su panza.
Lo que llamó la atención de los usuarios fue un sutil bulto abdominal que se le notaba debajo de la remera cruzada que llevaba puesta. Para muchos, fue suficiente para lanzar teorías: “¿Cinthia, estás embarazada?”, “Me pareció que está anunciando algo…”, “Esa pancita es nueva, ¿no?”, "¿Cómo se mira la panza al comenzar el video?”, “¿Estás esperando los tres meses para contarlo?”, fueron algunos comentarios.
Cinthia Fernández no hizo ninguna aclaración oficial al respecto, pero se sabe que con su pareja, Roberto Castillo, se encuentran viviendo su relación a pleno y hasta pronto habría un casamiento.
La mediática y el abogado llevan varios meses juntos y esta no es la primera vez que enfrentan este rumor de que la familia se agrandaría.