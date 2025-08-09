Adrián Suar habló nuevamente del levantamiento del programa de Viviana Canosa y fue terminante

Embed

Fue allí cuando le consultaron si las polémicas denuncias de Canosa tuvieron que ver en la decisión de la emisora, pero Suar lo negó rotundamente. Y frente a la consulta de si no siente que ella fue injusta cuando se refería tanto al canal como a él, Adrián volvió a apelar a su diplomacia. "Ella puede decir lo que quiera. Tengo mucho cariño para con ella. Se fue bien, hablamos en buenos términos", señaló sereno.

"Hace veintipico de años que soy el director de programación del canal y siempre me pasa cuando se termina un programa, generalmente la gente se reciente un poco... Es normal. Pero entiendo. Me pasaría a mí estando del otro lado, pero no hay nada personal", agregó tajante.

Asimismo, sobre si habló por estos días con Viviana Canosa, Adrián Suar admitió que no lo hizo. "Hablé en aquel momento cuando finalizó. Fue en buenos términos. Hablé bien con ella. Este es un oficio de mesa redonda, da vueltas y vueltas. Ya me pasó", aseguró y dejó en claro su postura: "Generalmente no termino mal con la gente, [aunque] a veces es inevitable, pero no es mi estilo", sentenció firme.

Adrián Suar sobre Viviana Canosa

Viviana Canosa reveló picante por qué su ciclo en El Trece terminó antes de lo previsto

El desembarco de Viviana Canosa en la pantalla de El Trece a comienzos de año fue presentado como una de las grandes apuestas del canal que dirige Adrián Suar. Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente: el vínculo entre la periodista y la emisora duró apenas unos meses.

Durante las primeras emisiones de Viviana en vivo, Canosa realizó fuertes denuncias contra reconocidas figuras del espectáculo, a quienes vinculó con una presunta red de trata. Esas declaraciones marcaron un punto de inflexión y precipitaron el deterioro de su relación con la señal de Constitución.

Aunque el programa logró llegar con dificultades hasta fines de julio, la conductora dejó la conducción algunos días antes de su final. En paralelo, ya lanzaba indirectas desde el ciclo de streaming que comparte con su antiguo rival, Jorge Rial, en Carnaval.

Viviana Canosa

Ahora, con el programa fuera del aire, Canosa decidió responder a las críticas que recibe en redes sociales y explicar su salida. Ante el comentario de un usuario de X —ex Twitter— que reclamaba su presencia en El Trece, la periodista contestó sin rodeos: “Yo también los extraño mucho. Pero no querían opinión, ni política, tampoco información”.

Con esa frase, Viviana Canosa dejó en claro que su ruptura con la emisora se debió, según su versión, a la falta de libertad para expresarse y abordar temas políticos en su ciclo, motivo que la llevó a abandonar el envío una semana antes de que fuera levantado definitivamente.