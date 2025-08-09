A24.com

Adrián Suar habló nuevamente del levantamiento del programa de Viviana Canosa y fue terminante

El director de programación de El Trece, Adrián Suar, admitió públicamente cuál fue la verdadera razón de la salida de Viviana Canosa del canal del solcito tras sus escandalosas declaraciones.

9 ago 2025, 13:23
Esta semana Adrián Suar estuvo en el reestreno teatral de La cena de los tontos tras la incorporación de Gustavo Bermúdez en lugar de Mike Amigorena, y en diálogo con los medios presentes se tomó unos minutos para referirse una vez más al levantamiento del programa de Viviana Canosa, y negó que haya sido por rating.

Así, ante la consulta del cronista de LAM (América TV), Santiago Riva Roy, por su actual vínculo con la ex colorada luego de sus dichos en el stream de Carnaval donde dijo que "iba a hablar", Suar fue claro: "Mi vínculo es bueno".

Al tiempo que sobre por qué se terminó el programa, una vez más el chueco Suar apeló a su extrema sinceridad y caballerosidad al mismo tiempo. "Es difícil. Hay cosas que no diría públicamente... nada grave. Generalmente cuando se levanta un programa a nadie le gusta. Y yo no digo públicamente por qué es", confió.

Y detalló: "A veces es por bajo rating, pero he tenido otros programas de bajo rating que no han funcionado. Este no funcionó mal, terminó porque en julio se vencía el contrato y queríamos cambiar. Pero nada personal".

Fue allí cuando le consultaron si las polémicas denuncias de Canosa tuvieron que ver en la decisión de la emisora, pero Suar lo negó rotundamente. Y frente a la consulta de si no siente que ella fue injusta cuando se refería tanto al canal como a él, Adrián volvió a apelar a su diplomacia. "Ella puede decir lo que quiera. Tengo mucho cariño para con ella. Se fue bien, hablamos en buenos términos", señaló sereno.

"Hace veintipico de años que soy el director de programación del canal y siempre me pasa cuando se termina un programa, generalmente la gente se reciente un poco... Es normal. Pero entiendo. Me pasaría a mí estando del otro lado, pero no hay nada personal", agregó tajante.

Asimismo, sobre si habló por estos días con Viviana Canosa, Adrián Suar admitió que no lo hizo. "Hablé en aquel momento cuando finalizó. Fue en buenos términos. Hablé bien con ella. Este es un oficio de mesa redonda, da vueltas y vueltas. Ya me pasó", aseguró y dejó en claro su postura: "Generalmente no termino mal con la gente, [aunque] a veces es inevitable, pero no es mi estilo", sentenció firme.

Viviana Canosa reveló picante por qué su ciclo en El Trece terminó antes de lo previsto

El desembarco de Viviana Canosa en la pantalla de El Trece a comienzos de año fue presentado como una de las grandes apuestas del canal que dirige Adrián Suar. Sin embargo, el entusiasmo inicial se desvaneció rápidamente: el vínculo entre la periodista y la emisora duró apenas unos meses.

Durante las primeras emisiones de Viviana en vivo, Canosa realizó fuertes denuncias contra reconocidas figuras del espectáculo, a quienes vinculó con una presunta red de trata. Esas declaraciones marcaron un punto de inflexión y precipitaron el deterioro de su relación con la señal de Constitución.

Aunque el programa logró llegar con dificultades hasta fines de julio, la conductora dejó la conducción algunos días antes de su final. En paralelo, ya lanzaba indirectas desde el ciclo de streaming que comparte con su antiguo rival, Jorge Rial, en Carnaval.

Ahora, con el programa fuera del aire, Canosa decidió responder a las críticas que recibe en redes sociales y explicar su salida. Ante el comentario de un usuario de X —ex Twitter— que reclamaba su presencia en El Trece, la periodista contestó sin rodeos: “Yo también los extraño mucho. Pero no querían opinión, ni política, tampoco información”.

Con esa frase, Viviana Canosa dejó en claro que su ruptura con la emisora se debió, según su versión, a la falta de libertad para expresarse y abordar temas políticos en su ciclo, motivo que la llevó a abandonar el envío una semana antes de que fuera levantado definitivamente.

