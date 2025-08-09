¿Cuánto daño pueden hacer las papas fritas? Un nuevo estudio alerta sobre el riesgo de diabetes

Como destaca la bióloga molecular Marion Nestle, profesora emérita de nutrición en la Universidad de Nueva York: “La papa siempre fue un alimento saludable, el problema es la papa frita.” Por su parte, Joan Salge Blake, profesora clínica en la Universidad de Boston, coincide en que “tuvieron mala prensa, pero ahora sabemos que el problema es solamente la papa frita.”

El estudio también indica que las personas que consumen grandes cantidades de papas fritas suelen llevar hábitos menos saludables, caracterizados por baja actividad física y una dieta rica en carne roja, huevos, cereales refinados y bebidas azucaradas. Aunque los investigadores ajustaron los datos para considerar estos factores, advierten que podrían tener algún impacto en los resultados.

Síntomas comunes de la diabetes tipo 2: cómo detectar la enfermedad a tiempo

Sed y hambre excesiva

Necesidad frecuente de orinar

Fatiga constante

Visión borrosa

Heridas que tardan en cicatrizar

Hormigueo o entumecimiento en manos o pies

Pérdida de peso inexplicada

Detectar estos signos a tiempo puede ayudar a prevenir complicaciones graves. Ante la sospecha, es fundamental consultar al médico para un diagnóstico adecuado.