¿Cuánto daño pueden hacer las papas fritas? Un nuevo estudio alerta sobre el riesgo de diabetes

Un nuevo estudio relaciona el consumo frecuente de papas fritas con un aumento significativo del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. La forma de preparar este alimento y el estilo de vida juegan un papel clave en la salud.
Investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard analizaron durante casi 40 años la dieta y salud de más de 205.000 personas. El estudio encontró que, mientras que comer papas asadas, hervidas o en puré no incrementa el riesgo de diabetes, el consumo frecuente de papas fritas sí está asociado con un mayor riesgo.
En concreto, consumir papas fritas tres o más veces por semana se relacionó con un aumento del 20% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con quienes las comen menos de una vez por semana.
La clave está en la forma de preparación. Las papas contienen fibra, potasio y vitamina C, pero también mucho almidón, un tipo de carbohidrato que se convierte rápidamente en glucosa en el cuerpo. Cuando se fríen, las papas no solo absorben grasas que pueden ser dañinas, sino que se vuelven un alimento ultraprocesado, lo que podría explicar el mayor riesgo.
Como destaca la bióloga molecular Marion Nestle, profesora emérita de nutrición en la Universidad de Nueva York: “La papa siempre fue un alimento saludable, el problema es la papa frita.” Por su parte, Joan Salge Blake, profesora clínica en la Universidad de Boston, coincide en que “tuvieron mala prensa, pero ahora sabemos que el problema es solamente la papa frita.”
El estudio también indica que las personas que consumen grandes cantidades de papas fritas suelen llevar hábitos menos saludables, caracterizados por baja actividad física y una dieta rica en carne roja, huevos, cereales refinados y bebidas azucaradas. Aunque los investigadores ajustaron los datos para considerar estos factores, advierten que podrían tener algún impacto en los resultados.
Sed y hambre excesiva
Necesidad frecuente de orinar
Fatiga constante
Visión borrosa
Heridas que tardan en cicatrizar
Hormigueo o entumecimiento en manos o pies
Pérdida de peso inexplicada
Detectar estos signos a tiempo puede ayudar a prevenir complicaciones graves. Ante la sospecha, es fundamental consultar al médico para un diagnóstico adecuado.