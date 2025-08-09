Verónica Cangemi y la Orquesta Barroca Argentina en el Teatro Colón: "Cantar en casa es sentir que te abrazan"

Esto en relación a la parte técnica, pero también hay una preparación ligada a lo emocional. "Siempre hay un poco de ansiedad, es super normal porque uno está pensando en el concierto, qué es lo que vas a hacer, la estrategia. Y además el hecho de que sea en el Colón supone una exigencia mayor". Sobre el gran teatro argentino, Cangemi habla con devoción. "Es una de las acústicas más hermosas del mundo, pero además es cantar en casa, es sentir que te abrazan, sentirse contenido, compartirlo con tus seres queridos, es muy especial. Y también es el doble de responsabilidad. Cuando uno no mueve afectos, la cabeza la tenés más en la técnica. En el Colón se pone en juego la técnica y la emoción".

Y cuando llega la hora del concierto, la liberación es total: "Una vez que entro al escenario paso de la adrenalina a la expresión".

Verónica Cangemi

La Orquesta Barroca Argentina está integrada por músicos argentinos de excelencia que, además de su trabajo en la OBA, forman parte de agrupaciones de prestigio como Ars Antiqua (Austria), Collegium Musicum Den Haag (Países Bajos), Les Cyclopes (Francia), Florilegium Early Music Ensemble (Reino Unido), Hannoversche Hofkapelle (Alemania), Il Giardino Armonico (Italia), Les Muffatti (Bélgica), Musica Antiqua Köln (Alemania) y Les Musiciens du Louvre (Francia), entre otros.

En su trayectoria, la orquesta ha interpretado obras de los siglos XVII y XVIII, con repertorio de compositores como Vivaldi y Händel, presentándose en ciudades como Buenos Aires, San Juan, Rosario, Mendoza y Salta.

La dirección es del maestro Andrea Marcon Giammaria. "Lo conozco hace 25 años, nos entendemos de memoria", dice Cangemi.

Programa musical

Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Obertura de la ópera Rinaldo

Antonio Vivaldi (1678–1741)

“Sol da te mio dolce amore” (Orlando Furioso)

“Ritorna a lusingarmi” (Griselda)

Georg Philipp Telemann (1681–1767)

Concierto para flauta traversa y flauta dulce en mi menor

(Largo – Allegro – Largo – Presto)

Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Recitativo “Frondi tenere e belle del mio platano amato” y aria “Ombra mai fù” (Serse)

“Vezzi, lusinghe, e brío” y “Volate, amori” (Ariodante)

Concerto grosso n.° 1, op. 6, en sol mayor

(A tempo giusto – Allegro – Adagio – Allegro – Allegro)

“Ah, mio cor” (Alcina)

“La mia costanza” (Ezio)

Cómo conseguir las entradas

Las localidades están a la venta en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábado de 9 a 20 y domingos de 9 a 17.