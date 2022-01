Virales

Viral: la razón por la que dos hermanos se intercambian el mismo regalo navideño desde hace más de tres décadas

Todo comenzó en la Navidad de 1987, cuando Ryan Wasson quiso hacerle una broma a su hermano Eric y le regaló unos caramelos, a sabiendas de que no eran de su agrado. "No me los comí. Así que al año siguiente pensé: 'Oye, creo que se lo voy a devolver. Nunca lo recordará'", manifestó Eric.