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PASIÓN POR ARGENTINA

Flor de la V quebró en llanto en vivo tras la victoria de la Selección en el Mundial 2026

La conductora de Los profesionales de siempre, Flor de la V, se mostró emocionada por el triunfo histórico de la Selección.

7 jul 2026, 18:30
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Flor de la V quebró en llanto en vivo tras la victoria de la Selección en el Mundial 2026.

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Flor de la V quebró en llanto en vivo tras la victoria de la Selección en el Mundial 2026.

Flor de la V quebró en llanto en vivo tras la victoria de la Selección en el Mundial 2026.

Flor de la V se quebró en vivo en Los profesionales de siempre (El Nueve) tras la victoria de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La conductora no pudo disimular la emoción y dejó una serie de reflexiones cargadas de sentimiento sobre lo que significó la remontada del equipo de Lionel Scaloni.

"¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? ¡Tenemos al más grande el mundo y a la mejor Selección!", arrancó, todavía conmovida por lo que acababa de ver. Y agregó, entre la angustia y la alegría del desenlace: "¿Cómo puede ser que siempre tenemos que sufrir? ¡Sufrimos hasta el último momento! Lo que pasó hoy es inexplicable".

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Ya con la voz quebrada, la conductora fue más allá y habló de lo que representan los colores albicelestes para ella: "Siento que tengo el corazón pintado de celeste y blanco... ¡Que digo el corazón! ¡El alma! ¡Estos colores son lo más importante que hay!".

Por último, Flor de la V dedicó unas palabras a todos los argentinos que atraviesan un momento difícil y encontraron en el triunfo una alegría compartida: "Me emociona porque la gente se merece esto porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen. Gracias Messi y gracias a la Selección!".

La emoción de Antonela Roccuzzo en el partido de Argentina y Egipto

Antonela Roccuzzo volvió a ser noticia por su presencia en las tribunas de Atlanta durante el partido ante Egipto, un cruce que tuvo en vilo a todo el país. La esposa de Lionel Messi acompañó cada instante del encuentro desde el estadio, incluso en los pasajes más complicados para la Selección, como el penal atajado a Leo o el momento en el que el equipo se fue en desventaja al descanso tras el gol anulado por infracción sobre Lisandro Martínez.

La remontada llegó en apenas 13 minutos, con los goles de Cuti Romero, el propio Messi y Enzo Fernández, en una definición que terminó 3-2 a favor de Argentina y que significó el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Antonela vivió la hazaña con la misma emoción que compañeros y compañeras de equipo de La Pulga, en una clasificación que quedará marcada como una de las más dramáticas del certamen.

     

 

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