Flor de la V quebró en llanto en vivo tras la victoria de la Selección en el Mundial 2026.

La emoción de Antonela Roccuzzo en el partido de Argentina y Egipto

Antonela Roccuzzo volvió a ser noticia por su presencia en las tribunas de Atlanta durante el partido ante Egipto, un cruce que tuvo en vilo a todo el país. La esposa de Lionel Messi acompañó cada instante del encuentro desde el estadio, incluso en los pasajes más complicados para la Selección, como el penal atajado a Leo o el momento en el que el equipo se fue en desventaja al descanso tras el gol anulado por infracción sobre Lisandro Martínez.

La remontada llegó en apenas 13 minutos, con los goles de Cuti Romero, el propio Messi y Enzo Fernández, en una definición que terminó 3-2 a favor de Argentina y que significó el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Antonela vivió la hazaña con la misma emoción que compañeros y compañeras de equipo de La Pulga, en una clasificación que quedará marcada como una de las más dramáticas del certamen.