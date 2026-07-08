La explosiva acusación de un periodista del Chiringuito tras la clasificación de Argentina

El comentario rápidamente se viralizó y provocó miles de respuestas entre usuarios que respaldaron su postura y otros que defendieron el triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

"Otro Mundial manchado para siempre"

Minutos después, Roncero volvió a la carga con otro mensaje aún más contundente. En esa publicación apuntó contra una infracción sancionada sobre Lautaro Martínez, cuestionó la decisión arbitral y calificó el torneo con una dura frase.

"Lautaro se tira, pita falta y encima tarjeta. Otro Mundial manchado para siempre. Un gran país como es Egipto no se merece semejante atropello. Esto no es fútbol. Puro negocio sin sentimientos", expresó desde su cuenta en X.

Las publicaciones del periodista español volvieron a instalar el debate en las redes sociales y sumaron un nuevo capítulo a las polémicas que suelen acompañar cada actuación de la Selección Argentina en los grandes torneos internacionales.

Roncero, un crítico habitual de la Selección Argentina y de Lionel Messi

No es la primera vez que Roncero queda en el centro de la escena por sus opiniones sobre la Albiceleste. El periodista español, una de las caras más reconocidas de El Chiringuito, protagonizó en varias oportunidades cruces con hinchas argentinos por sus críticas hacia Lionel Messi y por sus cuestionamientos a distintos fallos arbitrales que involucraron al conjunto nacional.

En esta oportunidad, sus mensajes volvieron a generar una fuerte repercusión y reavivaron la discusión sobre el arbitraje en un partido que terminó con una clasificación tan sufrida como celebrada por Argentina