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La explosiva acusación de un periodista del Chiringuito tras la clasificación de Argentina

Tomás Roncero utilizó su cuenta de Twitter para descargar su furia por la victoria del equipo de Messi ante Egipto. Habló de un Mundial "manchado" y apuntó contra la FIFA.

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El periodista Tomás Roncero

El periodista Tomás Roncero, vs. Lionel Messi y Argentina (Foto: A24.com).

La agónica victoria de la Selección Argentina sobre Egipto por los 16avos de final del Mundial 2026 no solo generó repercusiones por la épica remontada de la Scaloneta. También desató una fuerte polémica en las redes sociales, donde el periodista español Tomás Roncero lanzó durísimas críticas contra la FIFA y puso en duda la transparencia del arbitraje.

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El reconocido columnista del programa El Chiringuito y confeso hincha del Real Madrid utilizó su cuenta de X para expresar su indignación durante el encuentro y aseguró que el máximo organismo del fútbol favorece sistemáticamente al seleccionado argentino en las Copas del Mundo.

El primer descargo de Roncero llegó cuando el partido todavía estaba en disputa. Allí denunció un supuesto trato preferencial hacia la Albiceleste y sostuvo que Egipto estaba siendo perjudicado.

"Lo de la FIFA y Argentina con los Mundiales es para que se retirasen todos los equipos. Penaltitos, faltitas previas y todo lo que sea para evitar que queden eliminados. Admirable el esfuerzo titánico de Egipto. Pero no tiene nada que hacer. No le van a dejar", planteó.

El comentario rápidamente se viralizó y provocó miles de respuestas entre usuarios que respaldaron su postura y otros que defendieron el triunfo del equipo de Lionel Scaloni.

"Otro Mundial manchado para siempre"

Minutos después, Roncero volvió a la carga con otro mensaje aún más contundente. En esa publicación apuntó contra una infracción sancionada sobre Lautaro Martínez, cuestionó la decisión arbitral y calificó el torneo con una dura frase.

"Lautaro se tira, pita falta y encima tarjeta. Otro Mundial manchado para siempre. Un gran país como es Egipto no se merece semejante atropello. Esto no es fútbol. Puro negocio sin sentimientos", expresó desde su cuenta en X.

Las publicaciones del periodista español volvieron a instalar el debate en las redes sociales y sumaron un nuevo capítulo a las polémicas que suelen acompañar cada actuación de la Selección Argentina en los grandes torneos internacionales.

Roncero, un crítico habitual de la Selección Argentina y de Lionel Messi

No es la primera vez que Roncero queda en el centro de la escena por sus opiniones sobre la Albiceleste. El periodista español, una de las caras más reconocidas de El Chiringuito, protagonizó en varias oportunidades cruces con hinchas argentinos por sus críticas hacia Lionel Messi y por sus cuestionamientos a distintos fallos arbitrales que involucraron al conjunto nacional.

En esta oportunidad, sus mensajes volvieron a generar una fuerte repercusión y reavivaron la discusión sobre el arbitraje en un partido que terminó con una clasificación tan sufrida como celebrada por Argentina

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