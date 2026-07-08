El técnico de Suiza calentó la previa del choque ante Argentina con una frase provocadora

Yakin también anticipó que espera un encuentro de alto nivel desde lo táctico y aseguró que sus dirigidos llegan con confianza después del recorrido realizado en el torneo.

Kobel, arquero de Suiza, le ataja el remate al colombiano Hernández duranta la definición por penales (Foto: Reuters).

"Será un partido muy interesante. Intentaremos competir de igual a igual contra el campeón vigente. Para nosotros es un sueño estar en esta instancia y creemos que podemos hacer grandes cosas con este plantel", afirmó.

El entrenador destacó la evolución de su selección y elogió el rendimiento mostrado durante la competencia.

"Hoy quedó demostrada la madurez y la calidad de nuestros jugadores. Tenemos condiciones para seguir avanzando", concluyó.

Así llega Suiza a cuartos de final del Mundial

El conjunto europeo debió trabajar hasta el último instante para avanzar de ronda. En Vancouver empató 0-0 con Colombia durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario, y recién consiguió el pase tras imponerse 4-3 en la tanda de penales.

El desgaste será un factor a tener en cuenta para ambos seleccionados. Argentina viene de protagonizar una remontada memorable frente a Egipto, luego de levantar un 0-2 en los minutos finales, mientras que Suiza acumuló dos horas de juego antes de sellar su clasificación desde los doce pasos.

En la fase de grupos, los dirigidos por Yakin finalizaron primeros del Grupo B con siete puntos. Debutaron con un empate 1-1 frente a Qatar, luego superaron por 4-1 a Bosnia y cerraron la zona con un triunfo por 2-1 sobre Canadá, al que además le quitaron el invicto.

Ya en la fase eliminatoria vencieron 2-0 a Argelia en los 16avos de final y posteriormente dejaron en el camino a Colombia para meterse entre los ocho mejores del Mundial.

Ricardo Rodríguez llenó de elogios a la Selección argentina

Más allá de la confianza expresada por su entrenador, el lateral izquierdo suizo Ricardo Rodríguez reconoció la dificultad que representa enfrentar al campeón del mundo.

"Argentina es un equipazo, tiene futbolistas de enorme jerarquía y un muy buen entrenador", señaló el defensor, antes de destacar especialmente a Lionel Messi: "Además, tienen al mejor".