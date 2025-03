WhatsApp: activá esta función, protegé tu privacidad ante llamadas desconocidas y evitá estafas.

WhatsApp.jpg

Por qué activar el silenciador de llamadas desconocidas

Cada vez es más común recibir llamadas de números desconocidos a través de WhatsApp. Esto sucede porque la aplicación permite que cualquier persona con tu número intente comunicarse contigo, incluso si no está en tu lista de contactos.

Si bien algunas llamadas pueden ser legítimas, muchas otras provienen de spammers, estafadores o campañas publicitarias. Esta situación genera molestias y, en algunos casos, puede ser peligrosa si se trata de intentos de fraude.

Al silenciar estas llamadas, los usuarios pueden reducir las interrupciones innecesarias y mejorar su experiencia en la plataforma, centrándose solo en las conversaciones que realmente importan.

Estafas WhatsApp.jpg

Cómo silenciar llamadas de números desconocidos

Abrir WhatsApp en tu dispositivo.

Acceder al menú de configuración.

Dirigirse a la sección "Privacidad".

Seleccionar la opción "Llamadas" dentro del menú.

Activar la función "Silenciar llamadas de números desconocidos".

Una vez activada, tu teléfono no sonará ni vibrará cuando recibas una llamada de un número que no tengas guardado. Sin embargo, la llamada seguirá apareciendo en el historial de WhatsApp.

WhatsApp.jpg

Beneficios de silenciar llamadas de números desconocidos

Protección de la privacidad Menos distracciones Mayor seguridad ante fraudes Control total sobre tus comunicaciones

¿Esta función bloquea las llamadas desconocidas?

No, las llamadas siguen registrándose en WhatsApp, pero no activarán el sonido del teléfono ni enviarán una alerta de llamada entrante. Esto significa que si un número desconocido intenta llamarte, la llamada aparecerá en tu historial, pero no te interrumpirá.

Si en algún momento decidís responder a una llamada silenciada, podés hacerlo revisando la pestaña de llamadas dentro de la aplicación.

Estafas WhatsApp.jpg

Otras medidas para mejorar la seguridad en WhatsApp

Verificación en dos pasos: Añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta.

Añadir una capa extra de seguridad a tu cuenta. Restringir quién puede ver tu información personal: Podés ajustar la visibilidad de tu foto de perfil, última conexión y estado.

Podés ajustar la visibilidad de tu foto de perfil, última conexión y estado. Bloqueo de contactos no deseados: Si un número desconocido te contacta de manera insistente, podés bloquearlo directamente desde el chat.

WhatsApp sigue mejorando sus herramientas de privacidad, y la posibilidad de silenciar llamadas de números desconocidos es una de las más útiles. Activarla ayuda a evitar interrupciones molestas, posibles fraudes y garantiza mayor seguridad en la plataforma.

Si aún no configuraste esta opción, ahora es el momento de hacerlo. Tu privacidad y tranquilidad están en juego.