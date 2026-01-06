En vivo Radio La Red
WhatsApp
Mensajes
TECNOLOGÍA

WhatsApp cambia para siempre los mensajes en sus chats con esta nueva función

WhatsApp prueba un ajuste en los mensajes que pocos vieron venir y que ya empezó a alterar la forma en que millones de personas piensan la privacidad de sus chats.

WhatsApp cambia para siempre los mensajes en sus chats con esta nueva función. (Foto: Archivo)

WhatsApp cambia para siempre los mensajes en sus chats con esta nueva función. (Foto: Archivo)

WhatsApp avanza en una actualización que modificó un hábito profundamente arraigado en la mensajería instantánea: la permanencia de los mensajes. La plataforma de Meta probó un temporizador ultracorto que permitió que los textos desaparecieran automáticamente tras solo una hora.

WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares desde el 1 de enero del 2026: mirá la lista completa
WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares desde el 1 de enero del 2026: mirá la lista completa. (Foto: Archivo)

Durante años, WhatsApp ofreció mensajes temporales con plazos amplios. La opción mínima disponible fue de 24 horas, un período que resultó excesivo para determinados usos cotidianos. En la práctica, muchos mensajes no necesitaron vivir un día entero. Códigos de verificación, contraseñas provisorias, direcciones momentáneas o instrucciones puntuales perdieron valor en minutos.

La nueva prueba introdujo un temporizador de una hora que ajustó la duración del mensaje a la urgencia real del contenido. El cambio no apuntó a reemplazar las opciones existentes, sino a sumar una alternativa intermedia que cubriera un vacío evidente en el uso diario de la aplicación.

WhatsApp

Por qué WhatsApp avanzó hacia temporizadores más cortos

La decisión no fue aislada. La mensajería instantánea evolucionó hacia modelos donde la privacidad dejó de ser un valor agregado para convertirse en un eje central. WhatsApp interpretó una señal clara: los usuarios ya no solo quieren cifrado de extremo a extremo, también buscan controlar cuánto tiempo vive cada dato que comparten.

En entornos laborales, educativos y personales, la exposición prolongada de información sensible se transformó en un riesgo. El temporizador de una hora respondió a esa preocupación sin exigir acciones manuales posteriores. El mensaje se eliminó solo, sin recordatorios ni intervenciones adicionales.

WhatsApp

Cómo funciona el temporizador de una hora en WhatsApp

La mecánica fue diseñada para no romper la experiencia de uso. El usuario pudo activar el temporizador desde el menú de mensajes temporales, tanto en chats individuales como grupales. Una vez seleccionada la opción de una hora, todos los mensajes enviados bajo esa configuración quedaron sujetos a la autodestrucción programada.

El conteo comenzó desde el momento de la entrega, no desde la lectura. Este detalle resultó clave. WhatsApp priorizó la coherencia técnica y evitó inconsistencias vinculadas a confirmaciones de lectura desactivadas o conexiones intermitentes.

Antes de confirmar la activación, la aplicación mostró advertencias claras. El sistema informó que los mensajes desaparecerían incluso si el destinatario no los había abierto, una medida pensada para evitar malentendidos o pérdidas de información relevante.

WhatsApp

Advertencias y recordatorios para evitar errores en WhatsApp

WhatsApp fue consciente de que un temporizador tan corto podía jugar en contra si se utilizaba sin atención. Por ese motivo, integró mensajes explicativos y avisos contextuales. El objetivo fue que el usuario comprendiera exactamente qué estaba activando y cuáles serían las consecuencias.

En chats grupales, la advertencia adquirió mayor relevancia. No todos los participantes respondieron al mismo ritmo ni revisaron la aplicación con la misma frecuencia. El sistema dejó en claro que la activación afectaría a todos los mensajes enviados bajo esa modalidad, sin excepciones.

Para qué sirve el temporizador de una hora en WhatsApp

  • Envío de contraseñas temporales o códigos de acceso de un solo uso.
  • Compartir datos bancarios o personales de forma puntual.
  • Coordinación logística con información que pierde vigencia rápidamente.
  • Recordatorios breves que no necesitan quedar archivados.
  • Conversaciones profesionales con datos sensibles de corta duración.
WhatsApp

En qué estado se encuentra la nueva función de WhatsApp

El temporizador de una hora ingresó en fase de pruebas dentro de las versiones beta de WhatsApp para Android y WhatsApp Web. Los desarrolladores evaluaron estabilidad, compatibilidad y coherencia con las configuraciones actuales.

El despliegue gradual permitió detectar ajustes necesarios antes de una implementación masiva. La empresa priorizó una experiencia uniforme entre dispositivos, evitando diferencias entre la app móvil y el cliente web.

Cuándo llegará a todos los usuarios de WhatsApp

Según las pruebas internas, WhatsApp planeó extender la función en los meses siguientes, una vez superada la etapa beta. El objetivo fue lanzar el temporizador corto de manera global, sin segmentaciones regionales.

La actualización formó parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la percepción de seguridad y modernización de la plataforma, en un contexto de competencia creciente dentro del ecosistema de mensajería.

