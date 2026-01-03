WhatsApp lanzó una nueva función para borrar archivos y liberar espacio en tu celular

Entre las funciones principales se destacaron:

Resumen visual del almacenamiento: WhatsApp mostró un desglose claro del espacio ocupado por fotos, videos, audios y documentos.

WhatsApp mostró un desglose claro del espacio ocupado por fotos, videos, audios y documentos. Detección de archivos grandes: la app identificó automáticamente los elementos más pesados, que suelen ser los principales responsables del consumo excesivo.

Archivos reenviados muchas veces: señaló contenido duplicado o viral que perdió utilidad con el tiempo.

Selección múltiple: permitió borrar varios archivos al mismo tiempo, sin hacerlo uno por uno.

permitió borrar varios archivos al mismo tiempo, sin hacerlo uno por uno. Control total antes de eliminar: el usuario vio exactamente qué se iba a borrar antes de confirmar la acción.

Esta lógica evitó el borrado accidental y dio una sensación de control que antes no existía.

Dónde encontrar la herramienta con este paso a paso

WhatsApp integró la función dentro de su configuración habitual. No fue necesario instalar nada adicional ni activar permisos especiales. El acceso se realizó de la siguiente manera:

Abrí WhatsApp en tu celular.

Tocá el ícono de Configuración o Ajustes .

o . Ingresá en Almacenamiento y datos .

. Seleccioná Administrar almacenamiento .

. Explorá el listado de archivos y elegí cuáles eliminar.

Este recorrido simplificó una tarea que antes exigía salir de la app, revisar galerías, explorar carpetas internas y asumir riesgos innecesarios.

Qué archivos recomienda borrar WhatsApp

La nueva función de WhatsApp para liberar espacio no eliminó nada de forma automática. Fue el usuario quien decidió qué conservar y qué descartar. Sin embargo, la app destacó ciertos tipos de archivos que suelen ser prescindibles.

Archivos multimedia pesados: videos en alta resolución, fotos enviadas sin compresión y clips largos ocuparon grandes porciones de memoria. Muchos de ellos fueron recibidos una sola vez y nunca volvieron a abrirse.

Contenido reenviado varias veces: memes, cadenas, imágenes virales y videos repetidos aparecieron agrupados. Al estar duplicados, su eliminación no afectó información personal ni relevante.

Audios extensos: notas de voz largas, reuniones grabadas o mensajes antiguos que ya cumplieron su función figuraron entre los principales candidatos para borrar.

notas de voz largas, reuniones grabadas o mensajes antiguos que ya cumplieron su función figuraron entre los principales candidatos para borrar. Documentos grandes: archivos PDF, presentaciones o documentos laborales que ya no se consultaron ocuparon espacio innecesario durante meses.

La interfaz mostró el tamaño exacto de cada archivo, lo que permitió priorizar qué borrar primero para liberar más espacio en menos tiempo.

Consejos clave para aprovechar mejor la herramienta

Aunque la nueva función de WhatsApp para liberar espacio simplificó el proceso, algunos hábitos ayudaron a maximizar sus beneficios.

Revisar primero los archivos grandes: son los que liberan más espacio en menos tiempo.

son los que liberan más espacio en menos tiempo. Hacer copias de seguridad: antes de borrar fotos o videos importantes, conviene respaldarlos en la nube.

antes de borrar fotos o videos importantes, conviene respaldarlos en la nube. Actualizar la app regularmente: las mejoras de almacenamiento se optimizan con cada versión nueva.

las mejoras de almacenamiento se optimizan con cada versión nueva. Desactivar descargas automáticas: reducir la acumulación futura de archivos innecesarios.

reducir la acumulación futura de archivos innecesarios. Usar servicios externos: guardar fotos y videos en la nube alivió la memoria del dispositivo.

Estos pasos complementaron la herramienta y ayudaron a mantener el teléfono funcionando de manera fluida.