WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares desde el 1 de enero del 2026: mirá la lista completa

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Ace 4

Huawei Ascend Mate

HTC Desire 500

Sony Xperia M

LG Optimus L3 II

Celulares sin WhatsApp

Qué pasará con las cuentas de los usuarios afectados

Uno de los mayores temores de quienes usan teléfonos antiguos fue qué ocurriría con sus cuentas, mensajes y archivos personales. WhatsApp informó que las cuentas no se eliminan de manera inmediata, pero el acceso desde esos dispositivos queda bloqueado.

Los usuarios que no actualicen su teléfono ya no podrán:

Enviar ni recibir mensajes.

Descargar archivos o fotos nuevas.

Actualizar la aplicación desde la tienda oficial.

Sin embargo, los datos pueden conservarse si se realiza una copia de seguridad antes de que el dispositivo pierda acceso definitivo. Esa copia permite recuperar chats, imágenes y documentos al iniciar sesión en un nuevo celular compatible.

WhatsApp

Qué hacer si tu celular ya no puede usar WhatsApp

Cuando WhatsApp deja de funcionar en estos celulares, la única solución real fue cambiar de dispositivo. Meta no ofreció parches ni versiones alternativas para teléfonos antiguos.

Las opciones disponibles para los usuarios afectados fueron:

Comprar un celular nuevo que tenga Android 5.0 o superior.

que tenga Android 5.0 o superior. Adquirir un equipo usado que aún reciba soporte.

que aún reciba soporte. Migrar la cuenta a otro dispositivo compatible usando el mismo número.

Algunos usuarios intentaron utilizar WhatsApp Web o la versión de escritorio como alternativa. Sin embargo, esta opción no resolvió el problema de fondo, ya que la vinculación inicial requiere que el teléfono principal funcione correctamente.

WhatsApp

Cómo realizar una copia de seguridad antes de perder el acceso

Realizar una copia de seguridad fue el paso más importante para quienes usaban teléfonos en la lista de incompatibles. De ese modo, los mensajes, fotos y documentos pudieron recuperarse sin inconvenientes en otro celular.

El procedimiento fue sencillo y se realizó en pocos minutos:

Abrir WhatsApp y entrar en Configuración o Ajustes .

. Ir a la sección Chats .

. Tocar la opción Copia de seguridad .

. Elegir el servicio de almacenamiento: Google Drive, iCloud u otros .

. Presionar Guardar ahora.

También se pudo programar una copia automática para evitar pérdidas de información en el futuro. WhatsApp recomendó verificar que la copia se haya completado correctamente antes de cambiar de dispositivo.

Celulares sin WhatsApp

Cómo saber si tu celular seguirá siendo compatible con WhatsApp

Para evitar sorpresas, WhatsApp sugirió verificar la versión del sistema operativo desde los ajustes del teléfono. Si el equipo cuenta con Android 5.0 o superior, podrá seguir usando la aplicación sin problemas durante 2026.

Además, la app suele enviar avisos con anticipación cuando un dispositivo está próximo a quedar sin soporte. Ignorar esas alertas puede derivar en la pérdida de acceso repentina.