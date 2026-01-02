WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares desde el 1 de enero del 2026: mirá la lista completa
Desde el 1 enero de 2026, WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares por cambios técnicos de Meta. Quiénes quedan afuera y qué deben hacer los usuarios.
WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares desde el 1 de enero del 2026: mirá la lista completa. (Foto: Archivo)
WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares a partir del 1 de enero de 2026 y la noticia ya comenzó a generar preocupación entre millones de usuarios. La aplicación de mensajería más usada del mundo avanzó con una nueva etapa de actualizaciones técnicas impulsadas por Meta, su empresa matriz, y eso provocó que varios dispositivos queden definitivamente fuera del sistema.
Con el inicio de 2026, muchos usuarios comenzaron a recibir alertas de compatibilidad dentro de la app. Otros directamente notaron que WhatsApp dejó de actualizarse o presentó fallas al abrirse. El cambio impactó de lleno en quienes conservan celulares lanzados hace más de una década, modelos que dejaron de recibir soporte oficial y que hoy no cumplen con los requisitos mínimos que exige la plataforma.
Qué celulares dejaron de ser compatibles con WhatsApp en 2026
La decisión de Meta fue clara. WhatsApp solo continuará funcionando en teléfonos que cuenten con Android 5.0 o versiones posteriores. Todos los equipos que operen con versiones anteriores del sistema operativo quedarán excluidos de manera definitiva. Esto significa que no podrán actualizar la app ni enviar o recibir mensajes con normalidad.
Entre los modelos que perdieron compatibilidad se encuentran dispositivos muy populares en su momento, lanzados a comienzos de la década pasada y que todavía siguen en uso en varios países de América Latina. Según la información oficial, los celulares afectados son:
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Ace 4
Huawei Ascend Mate
HTC Desire 500
Sony Xperia M
LG Optimus L3 II
Qué pasará con las cuentas de los usuarios afectados
Uno de los mayores temores de quienes usan teléfonos antiguos fue qué ocurriría con sus cuentas, mensajes y archivos personales. WhatsApp informó que las cuentas no se eliminan de manera inmediata, pero el acceso desde esos dispositivos queda bloqueado.
Los usuarios que no actualicen su teléfono ya no podrán:
Enviar ni recibir mensajes.
Descargar archivos o fotos nuevas.
Actualizar la aplicación desde la tienda oficial.
Sin embargo, los datos pueden conservarse si se realiza una copia de seguridad antes de que el dispositivo pierda acceso definitivo. Esa copia permite recuperar chats, imágenes y documentos al iniciar sesión en un nuevo celular compatible.
Qué hacer si tu celular ya no puede usar WhatsApp
Cuando WhatsApp deja de funcionar en estos celulares, la única solución real fue cambiar de dispositivo. Meta no ofreció parches ni versiones alternativas para teléfonos antiguos.
Las opciones disponibles para los usuarios afectados fueron:
Comprar un celular nuevo que tenga Android 5.0 o superior.
Adquirir un equipo usado que aún reciba soporte.
Migrar la cuenta a otro dispositivo compatible usando el mismo número.
Algunos usuarios intentaron utilizar WhatsApp Web o la versión de escritorio como alternativa. Sin embargo, esta opción no resolvió el problema de fondo, ya que la vinculación inicial requiere que el teléfono principal funcione correctamente.
Cómo realizar una copia de seguridad antes de perder el acceso
Realizar una copia de seguridad fue el paso más importante para quienes usaban teléfonos en la lista de incompatibles. De ese modo, los mensajes, fotos y documentos pudieron recuperarse sin inconvenientes en otro celular.
El procedimiento fue sencillo y se realizó en pocos minutos:
Abrir WhatsApp y entrar en Configuración o Ajustes.
Ir a la sección Chats.
Tocar la opción Copia de seguridad.
Elegir el servicio de almacenamiento: Google Drive, iCloud u otros.
Presionar Guardar ahora.
También se pudo programar una copia automática para evitar pérdidas de información en el futuro. WhatsApp recomendó verificar que la copia se haya completado correctamente antes de cambiar de dispositivo.
Cómo saber si tu celular seguirá siendo compatible con WhatsApp
Para evitar sorpresas, WhatsApp sugirió verificar la versión del sistema operativo desde los ajustes del teléfono. Si el equipo cuenta con Android 5.0 o superior, podrá seguir usando la aplicación sin problemas durante 2026.
Además, la app suele enviar avisos con anticipación cuando un dispositivo está próximo a quedar sin soporte. Ignorar esas alertas puede derivar en la pérdida de acceso repentina.