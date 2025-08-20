WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de septiembre de 2025: la lista completa.

Persona con el celular

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en septiembre

La actualización dejará fuera a modelos de distintas marcas muy populares en la última década. Entre ellos:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend.

: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend. Apple (iPhone) : iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE de primera generación.

: iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE de primera generación. Motorola : Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación).

: Moto G (1ª generación), Droid Razr HD y Moto E (1ª generación). LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90.

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y L90. Huawei : Ascend D2.

: Ascend D2. Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V.

: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V. HTC: One X, One X+ y los Desire 500 y Desire 601.

Todos estos modelos fueron lanzados hace más de diez años y ya no reciben soporte de sus fabricantes.

WhatsApp

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

El motivo es puramente técnico. Cada nueva versión de WhatsApp incluye herramientas más avanzadas que requieren mayor capacidad de hardware y sistemas operativos recientes.

En Android , el requisito mínimo pasa a ser 5.0 Lollipop o superior .

, el requisito mínimo pasa a ser . En iOS, la app solo será compatible con iOS 12 o versiones posteriores.

Los celulares que no puedan actualizar a esas versiones quedarán automáticamente excluidos.

Además, la decisión busca garantizar mejores estándares de seguridad. Según WhatsApp, mantener equipos antiguos implica abrir la puerta a fallos, estafas digitales y ataques cibernéticos.

WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares

Qué opciones tienen los usuarios afectados

Los propietarios de estos dispositivos podrán seguir usando la versión actual de la app, pero sin actualizaciones futuras. Eso significa que cada función nueva quedará inaccesible y el riesgo de que la aplicación deje de abrirse será mayor con el tiempo.

La única solución para mantener el servicio sin limitaciones será cambiar de celular por uno compatible. WhatsApp recomienda optar por dispositivos con versiones recientes de Android o iOS para asegurar rendimiento, seguridad y acceso a todas las funciones.

Este tipo de medidas afecta a miles de usuarios en todo el mundo. Aunque muchos ya migraron a equipos modernos, aún existe una gran base de personas que utilizan modelos antiguos, especialmente en regiones donde la renovación tecnológica es más lenta.

WhatsApp

¿Se puede utilizar WhatsApp en un celular sin soporte?

En septiembre, el cambio marcará un nuevo capítulo en la estrategia de la app: priorizar innovación y seguridad sobre la permanencia en equipos antiguos.

En paralelo, expertos en ciberseguridad advierten que seguir utilizando WhatsApp en un celular sin soporte aumenta la vulnerabilidad frente a ataques, ya que los delincuentes suelen aprovechar fallas en versiones antiguas para robar datos personales o instalar software malicioso. Por eso, aunque la app aún funcione, los especialistas recomiendan planificar la migración a un dispositivo actualizado antes de septiembre de 2025 para evitar riesgos innecesarios.

Además, este tipo de anuncios de WhatsApp suele repetirse cada año, lo que significa que otros modelos actuales también podrían quedar fuera en el futuro a medida que avancen las exigencias técnicas. Por eso, muchos usuarios ya consideran necesario estar atentos a las próximas actualizaciones para no quedarse sin acceso a la plataforma de mensajería más usada del mundo.