Quién quedó eliminada y qué había en la misteriosa valija de Gran Hermano

Pero la intriga no terminó ahí. Antes de abrir la valija, hubo un mano a mano cargado de tensión entre Danelik y Daniela de Lucía. Finalmente, la coach fue quien tuvo que abandonar la casa más famosa del país, cerrando una gala que dejó a los jugadores y al público con la certeza de que nada está asegurado en esta edición dorada.

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Cómo fue el exabrupto de Eugenia Ruiz a Marixa Balli en pleno debate por Gran Hermano

El debate sobre Gran Hermano en Cortá por Lozano se volvió intenso y terminó en un fuerte cruce entre Eugenia Ruiz y Marixa Balli, dejando un clima cargado de tensión en el estudio.

Todo comenzó cuando Marixa defendió a Manu como estratega dentro del reality de Telefe. Eugenia reaccionó sin filtro: "Vos sos 'la voto-vagina', Marixa". La vedette no se quedó atrás y retrucó: "Jamás voté de esa manera. El hecho de ser vedette siempre te consideran eso y no soy. Yo soy profesional y voto profesionalmente".

Lejos de calmarse, la ex Gran Hermano redobló la apuesta: "Lo que quiero decir es que te dejas llevar, como todas las señoras, porque lo ven bonito". Con serenidad, Marixa contestó: "Yo te quiero, pero lo que decís son cosas fuertes".

En medio de la discusión, Paola Suárez salió en defensa de Balli y marcó un límite claro: "Generalizar a la mujer con que solo puede votar por un gusto físico es denigrarnos a nosotras mismas, no es así". La tensión fue tal que el programa decidió rápidamente cambiar el rumbo del debate.

El episodio dejó en evidencia las diferencias dentro del panel a la hora de analizar el juego. Eugenia Ruiz, con la experiencia de haber sido participante, no dudó en expresar sus opiniones con firmeza. Sin embargo, esta vez su postura generó resistencia y terminó siendo cuestionada por sus propias compañeras.