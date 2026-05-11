Se estrenó Triángulo amoroso: quién interpreta a Daniela Christiansson en la serie de Wanda Nara y Maxi López

Embed

Qué noticia le confirmó Wanda Nara a Yanina Latorre en un llamado telefónico

Minutos antes de que terminara Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sorprendió al público al dar a conocer la charla privada que mantuvo con Wanda Nara, justo en medio de los rumores de crisis con Martín Migueles.

"El viernes salió en todos lados, se viralizaron los audios donde el novio de Wanda, Martín Migueles, se lo nota involucrado en el tema de la compra de dólares para la importación, se supo todo cómo hacía, la comisión, lo que se afanaba, no se afanaba, Piccirillo, hay nombres y claramente él está muy involucrado", comenzó relatando la panelista.

La periodista explicó cómo se dio el inesperado contacto: "Salgo de acá, me voy para mi casa y me empieza a escribir Wanda de la nada. Wanda nunca inicia un diálogo salvo que necesite algo. 'Hola, qué tal, que no sé qué, no sé cuánto, el lunes sale la serie vertical'".

Yanina contó que intentó llevar la conversación hacia lo que realmente quería saber: "Le pregunté por la película, cuándo la estrena, no sé, yo estaba esperando que ella vaya al grano. Entonces en un momento le digo: '¿Vos a mí me estás escribiendo hasta ahora por Migueles?'. Entonces me dice: 'No, ¿qué pasó'".

La situación se volvió más reveladora cuando Wanda decidió llamarla: "Me llama por teléfono, que no sabía de lo que le hablaba, que le cuente, le digo: 'Querida, estás todo el día en redes, estás todo el día mirando, ¿tu secretaria Nat no te pudo contar?'. Le conté toda la situación, a lo que me contesta: 'Yo hace un mes que estoy separada de él'".

Según lo que le confió Wanda, la decisión de instalarse en Uruguay para filmar su película fue el detonante de la ruptura: "Y me dice: 'El problema fue, que cuando yo decidí venir a hacer acá la película, a él le dio celos, porque yo le terminé blanqueando todo lo de Bernasconi, y quedamos que si yo me iba afuera a trabajar, nos separábamos'. Le digo: 'Wanda, te fuiste cruzando el charco a una hora de un ferry'".

En ese momento, Majo Martino aportó más información: "El productor, Pablo Ini, le dijo a él: 'Por favor, no vengas a Uruguay', para que no la distraiga a ella en las escenas subidas de tono que tenía que hacer con Bernasconi, porque la presencia de Migueles la iba a condicionar a la hora de actuar".

La duda sobre la separación quedó instalada en el estudio. Nico Peralta preguntó: "¿Confirmadísima la separación?". Yanina respondió: "O sea, que están separados, sí, pero no sé si de hace un mes, ella se hace la boluda y no quiere engrampada en todo esto".

Finalmente, cerró con un detalle que llamó la atención: "Igual él sigue en la casa de ella y sigue teniendo la foto de la pareja en WhatsApp".