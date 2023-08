WhatsApp eliminará tu cuenta si tienes estas apps instaladas en tu teléfono

Sin embargo, a pesar de su prominente presencia en el panorama digital, ocasionalmente surgen desafíos que perturban la experiencia del usuario. En esta ocasión, Meta ha hecho un llamado a la comunidad para que se mantengan alerta y revisen sus dispositivos en busca de versiones modificadas no oficiales de WhatsApp que han sido etiquetadas como "prohibidas".

Entre las aplicaciones en el centro de esta controversia se encuentran WhatsApp Plus, WhatsApp Delta, GB WhatsApp y Yo WhatsApp, entre otras. La compañía ha expresado su preocupación acerca de estas versiones, enfatizando que su uso podría resultar en la eliminación permanente de las cuentas de los usuarios.

Para abordar esta situación, Meta ha implementado un enfoque gradual. En una primera instancia, se impondrá un bloqueo temporal de 24 horas, durante el cual los usuarios no podrán acceder a la aplicación. Si al finalizar este período el usuario no ha eliminado la versión no oficial en cuestión, su cuenta de WhatsApp será suspendida de manera definitiva.

En el comunicado oficial emitido por Meta, se subraya la razón detrás de esta decisión: "Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros". Esta advertencia apunta al hecho de que estas versiones no oficiales carecen del cifrado de extremo a extremo, un componente esencial en la protección de los datos del usuario. Además, existe la posibilidad de que estas versiones modicadas contengan malware capaz de acceder a información confidencial.

La lista completa de aplicaciones que los usuarios deben evitar incluye, pero no se limita a:

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

FMWhatsApp

WhatsApp MA

YoWhatsApp

Fouad WhatsApp

OGWhatsApp

AZWhatsApp

Soula WhatsApp

YCWhatsApp

ZE WhatsApp

WhatsApp Indigo

JTWhatsApp

WhatsApp Aero

WhatsApp Transparente

HeyWhatsApp

YesiiWhatsApp Plus

WhatsApp Gold

En resumen, Meta ha emitido una advertencia clara sobre el uso de versiones modificadas de WhatsApp, indicando que su utilización podría resultar en la eliminación permanente de cuentas y en la exposición de datos privados. Para mantener la seguridad y privacidad de los usuarios, se recomienda encarecidamente evitar el uso de estas aplicaciones no oficiales y mantenerse al día con las actualizaciones y comunicados oficiales de WhatsApp.