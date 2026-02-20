Qué tipo de muebles vende María Fernanda Callejón por WhatsApp: las fotos

Y luego deslizó una posible razón detrás del remate del mobiliario: “Por ahí se tiene que mudar y se está desprendiendo de los muebles porque no le entran”.

venta muebles María Fernanda Callejón 1

Por su parte, Débora D’Amato aportó datos claves sobre el complejo panorama financiero que rodeó la vivienda. “Para comprarla habían sacado un crédito uva a 30 años, que depende del valor del dólar. Y, cuando se separan, no se ponen de acuerdo entre la camioneta y la casa en cómo pagar esas cuotas. Por ende, había una deuda de 98 millones”, explicó.

Según detalló la panelista, el conflicto judicial fue extenso y desgastante. La deuda crecía mientras la Justicia definía el destino de la propiedad. “Se fue haciendo una bola gigante mientras la Justicia determinaba qué iba a suceder. Si la deuda seguía creciendo, el día que vendieran la casa, prácticamente no iban a recibir nada de dinero. Se cancela el crédito, se levanta la hipoteca y recién ahí entregás la propiedad”, concluyó.

Así, con la venta saldada y el crédito cancelado, María Fernanda Callejón no solo cerró un capítulo legal y económico, sino también emocional. La casa quedó atrás. Y ahora, también sus muebles.

venta muebles María Fernanda Callejón 2

Por qué María Fernanda Callejón disparó durísima contra su hermana

A fines de enero, María Fernanda Callejón habló con Intrusos, el ciclo que se emite por América TV, y abrió su corazón como pocas veces. La actriz habló sin filtros sobre el profundo conflicto que mantiene desde hace años con su hermana, Sandra Callejón, y dejó en claro que la relación está completamente quebrada.

Con visible angustia, fue contundente al explicar el impacto que esta interna familiar tuvo incluso en su hija. "Mi hija la bloqueó. Mi hija no quiere saber nada de nada con esta persona que ha destruido la última parte de nuestras vidas y no lo voy a permitir", expresó, dejando al descubierto el dolor que arrastra desde hace tiempo.

Pero eso no fue todo. La actriz también hizo referencia a la delicada situación de su padre y lanzó una acusación directa contra su hermana. "No puedo ver a mi papá, me lo secuestró hace muchos años, mi hija lo sabe. Ella lo tiró en un geriátrico que es el lugar donde menos mi papá quería estar. Yo tengo contacto permanente vía videollamado desde el geriátrico", sostuvo.

Lejos de quedarse ahí, amplió cómo logra mantener el vínculo con él pese a la distancia. "Tengo una red familiar que pasa por otro lado y de esa manera puedo charlar con mi padre, gracias a Dios tengo charlas hermosas. Mi hija ama a su abuelo y fue muy duro también dejar de ver a su tía pero hay límites para todo, mi hermana no está bien, yo la respeto, pero no la quiero más para nuestras vidas", continuó.

Embed

En relación al quiebre definitivo con Sandra Callejón, reveló que incluso coincide en este punto con su ex pareja, Ricardo Diotto. "Hace 35 años que no está pasando un buen momento, ¿mucho no? Créase o no, es la primera vez que estamos de acuerdo Ricardo (Diotto) y yo", disparó.

Más adelante, explicó por qué decidió tomar distancia: "Tomé distancia porque es nocivo y tóxico para nuestras vidas. Y aunque me duela estoy muy contenta que haya tirado a mi padre en ese geriátrico porque está el tío de una mis mejores amigos y va a estar cuidado, no va a ser lastimado ni va a ser agredido. No voy a permitir que nunca más le hagan daño a gente de mi familia. Quiero ser feliz".

La actriz también reconoció que el corte es total. "No tengo contacto con ella hace 2 años", aseguró. Y agregó con firmeza: "Nací con ella y vivo el cotidiano de lidiar con mi pobre padre metido en un geriátrico, siendo que mi papá podría estar en su casa, no la casa de nadie más que no sea de él. Está vivo y tiene derecho a estar donde quiere estar".

En medio de la entrevista, Adrián Pallares le preguntó sin rodeos: "¿Lo mete en un geriátrico para quedarse con la casa?". Y la respuesta fue tajante: "No sé, pregúntenle a ella. A mí no me interesa, yo tengo mi vida y mi casa. Ella hace años que vive en la casa de mi papá, desde que murió mi madre. Mi papá no está delicado de salud, tiene una demencia senil que es lógico de la edad, 88 años. A veces está lúcido sobre todo cuando tiene gente que lo mima".

Por último, volvió a marcar el quiebre familiar que significó la muerte de su madre. "Desde hace años que vive (Sandra) en la casa de mi papá. La muerte de mi mamá desmoronó la familia. Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. Hoy mi prioridad es mi hija, a las hijas de mi hermana las crio mi mamá", concluyó María Fernanda Callejón, visiblemente emocionada y entre lágrimas.