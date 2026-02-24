La espontánea respuesta de Susana Giménez al encontrarse con su propio rostro tatuado

plato susana giménez

Qué hará este año Susana Giménez en la televisión

Durante su paso por Madrid, Susana Giménez se convirtió en protagonista de una situación inesperada. Tal como relató Marina Calabró este viernes en Lape Club Social Informativo (América TV), la diva cenaba en un reservado de un restaurante cuando, desde el otro lado de una pared, un allegado al periodista Guido Zaffora escuchó cada detalle de la charla.

En ese ámbito privado, Susana habría confesado que recibió una propuesta concreta para volver a la pantalla de Telefe con dos programas por semana. Sin embargo, su respuesta fue categórica. “Dijo que no. Ella siente íntimamente que su programa es una etapa recontra cerrada y cumplida”, aseguró Calabró, dejando en claro que la diva no piensa retomar su clásico ciclo.

El testigo también oyó otra reflexión contundente: “Es agotador hacer televisión, volvés al ojo de la tormenta, vuelven todos los focos a mí y, si no hago los 30 puntos de rating que hacía hace años, me juzgan”. El temor a las comparaciones con sus marcas históricas sería la razón principal de su negativa.

De todas maneras, Giménez no planea desaparecer del todo de la pantalla. Según trascendió, tiene previsto viajar al Mundial y participar en especiales junto a Marley, lo que marcaría su única presencia en Telefe en el futuro cercano.