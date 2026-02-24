La espontánea respuesta de Susana Giménez al encontrarse con su propio rostro tatuado
Susana Giménez fue sorprendida en las calles de Madrid: un fanático le mostró un tatuaje con su rostro.
24 feb 2026, 13:29
Susana Giménez está viviendo unas vacaciones llenas de anécdotas en Madrid y, como era de esperar, no tardó en convertirse en protagonista de una historia tan insólita como divertida. Mientras disfrutaba de la ciudad, se topó con un fanático que decidió llevar su admiración al extremo: se tatuó su rostro en la pierna.
La propia diva compartió el momento en sus redes sociales, mostrando el encuentro en una escalera y reaccionando con sorpresa absoluta. “¡No lo puedo creer! ¡Qué genialidad!”, exclamó al ver el retrato grabado en la piel del joven.
El tatuaje, en blanco y negro, está ubicado en el muslo izquierdo del seguidor, con la clásica pose de Susana apoyando la mano en el mentón. Además, el fan le contó a Susana que se lo había hecho en Argentina hace unos cinco años.
Pero la historia no terminó ahí. Como si fuera poco, la conductora recibió otro obsequio inesperado: un plato con una ilustración suya. En el diseño aparece con un vestido rojo brillante y guantes largos, rodeada de detalles en blanco, negro y dorado en los bordes de la vajilla. Muy agradecida, Susana compartió la imagen y comentó con humor: “Gracias, encima del tatuaje me hicieron este plato”.
Qué hará este año Susana Giménez en la televisión
Durante su paso por Madrid, Susana Giménez se convirtió en protagonista de una situación inesperada. Tal como relató Marina Calabró este viernes en Lape Club Social Informativo (América TV), la diva cenaba en un reservado de un restaurante cuando, desde el otro lado de una pared, un allegado al periodista Guido Zaffora escuchó cada detalle de la charla.
En ese ámbito privado, Susana habría confesado que recibió una propuesta concreta para volver a la pantalla de Telefe con dos programas por semana. Sin embargo, su respuesta fue categórica. “Dijo que no. Ella siente íntimamente que su programa es una etapa recontra cerrada y cumplida”, aseguró Calabró, dejando en claro que la diva no piensa retomar su clásico ciclo.
El testigo también oyó otra reflexión contundente: “Es agotador hacer televisión, volvés al ojo de la tormenta, vuelven todos los focos a mí y, si no hago los 30 puntos de rating que hacía hace años, me juzgan”. El temor a las comparaciones con sus marcas históricas sería la razón principal de su negativa.
De todas maneras, Giménez no planea desaparecer del todo de la pantalla. Según trascendió, tiene previsto viajar al Mundial y participar en especiales junto a Marley, lo que marcaría su única presencia en Telefe en el futuro cercano.