La reacción más incómoda de Matías Martin por el supuesto affaire Macri y Natalia Graciano: "En esta vida..."

El conductor, molesto, intentó esquivar las preguntas, aunque reconoció que mantiene contacto con Graciano: “Sí, por supuesto”. Sin embargo, aclaró que no piensa consultarle directamente sobre el tema: “No, cuando hable seguramente hablaremos, a ver qué me tiene para decirme”.

La conversación se tensó aún más cuando le preguntaron si imaginaba a Natalia emparejada con Macri. Martin respondió con cierta resignación: “Y en esta vida nunca nunca se sabe, ¿viste? Todo puede ser”. Pero rápidamente dejó ver su incomodidad frente a las cámaras: “Veo a ustedes y ya me pongo nervioso, la paso mal. ¿A vos te gustaría estar de este lado?”.

Los cronistas intentaron suavizar la situación recordándole que está acostumbrado al “juego mediático”, pero Martin reaccionó: “No, ningún juego. Para vos es un juego, para mí es mi vida. Para mí no hay ningún juego, ningún juego. Si ustedes quieren jugar, jueguen”.

Embed

Quién sería la nueva novia famosa de Mauricio Macri, 29 años menor que él

Una verdadera bomba sacudió tanto la política como el mundo del espectáculo. Desde que se conoció la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, las especulaciones sobre la vida privada del expresidente no dejaron de multiplicarse. Sin embargo, en las últimas horas emergió un dato inesperado que encendió aún más la conversación y dejó a todos sorprendidos.

En medio de ese torbellino de rumores, el apellido Macri comenzó a vincularse con distintas figuras del ambiente artístico. Entre ellas apareció Guillermina Valdés, quien incluso se animó a hablar públicamente y aclaró que recibió una propuesta de encuentro, aunque decidió no avanzar. También se mencionó a Natalia Graciano, señalada por su perfil joven y su estilo de vida saludable, lo que alimentó aún más las versiones.

Cuando todo parecía quedar en simples comentarios, Yanina Latorre irrumpió este lunes en SQP con una revelación mucho más concreta sobre el presente sentimental del ex mandatario. “Hace unos días, Mauricio se está viendo con otra persona, que nada tiene que ver con Guillermina, ni Graciano. Ella tiene 38 años y es famosa. Nunca me hubiera imaginado que saliera con él”, lanzó, dejando claro que el vínculo estaría apenas comenzando.

La propia Latorre sugirió que Macri no tendría inconvenientes en que la relación se haga pública: “Creo que él quiere que se sepa”. Y lo más llamativo llegó cuando relató cómo se habría dado el acercamiento. “Ella lo encaró, él le dijo que no al principio. Intentó con Valdés, con Graciano. Se ve que no quiere estar solo y agarró viaje. Él tenía el prejuicio de que es medio hippona”, contó sin filtros.

Finalmente, la incógnita se resolvió: la mujer en cuestión sería Chloe Bello, actriz y modelo reconocida, 29 años menor que el ex presidente. La noticia generó un revuelo inmediato, no solo por la diferencia de edad, sino también por el perfil mediático de ella. Hasta ahora, ninguno de los protagonistas salió a confirmar ni a desmentir, pero el supuesto romance ya se instaló como uno de los temas más candentes del momento.