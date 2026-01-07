WhatsApp lleva tus chats en grupo a otro nivel con las nuevas etiquetas de miembro, stickers de texto y más

Hoy se presentaron nuevas funciones que mejoran aún más la experiencia de conexión y expresión en los chats en grupo.

Cómo son las etiquetas de miembro en WhatsApp

Las nuevas etiquetas de miembro permiten asignar un rol visible dentro de cada grupo. La clave está en que estas etiquetas no son generales, sino que se pueden personalizar según el chat. Una misma persona puede tener distintas etiquetas en diferentes grupos.

WhatsApp

Por ejemplo, alguien puede figurar como "el papá de Ana" en un grupo escolar, "arquero" en un equipo de fútbol y "coordinador" en un grupo laboral. Esta información aparece junto al nombre y ayuda a que todos comprendan rápidamente quién es cada participante.

WhatsApp indicó que esta función se diseñó para evitar malentendidos y agilizar la comunicación. Cuando se sabe quién es quién, las conversaciones fluyen mejor y se reducen las explicaciones innecesarias.

Además, las etiquetas aportan un componente humano que fortalece el vínculo entre los integrantes del grupo, algo que la plataforma considera central en la experiencia de los chats en grupo de WhatsApp.

WhatsApp

Así son los nuevos stickers de texto en WhatsApp

Otra de las novedades que generó mayor interés fue la incorporación de stickers de texto. Esta función apunta directamente a la expresión y la creatividad dentro de los chats.

Hasta ahora, los stickers estaban limitados a imágenes prediseñadas o paquetes descargables. Con esta actualización, cualquier palabra o frase puede convertirse en un sticker de forma inmediata.

El proceso es simple. El usuario escribe el texto que desea en la búsqueda de stickers y WhatsApp lo transforma automáticamente en un sticker visual. Esto permite destacar mensajes clave, bromas internas o expresiones que se repiten con frecuencia en los grupos.

Stickers por WhatsApp 4

Los recordatorios de eventos llegan a WhatsApp

La tercera gran novedad apunta a la organización. WhatsApp incorporó recordatorios personalizados para eventos creados dentro de los grupos.

Hasta ahora, los eventos compartidos en los chats dependían de la memoria de los participantes. Con esta actualización, quien crea un evento puede configurar recordatorios automáticos para los invitados.

Cómo programar mensajes en WhatsApp

Esto resulta especialmente útil para cumpleaños, reuniones, fiestas, partidos, llamadas grupales o cualquier actividad que tenga fecha y hora definida.

Lo que viene para los chats grupales en WhatsApp

Estas nuevas actualizaciones se suman a una serie de funciones increíbles que lanzamos a lo largo de los años para unir más a los grupos, como compartir archivos grandes de hasta 2 GB, archivos multimedia HD, pantallas compartidas, chats de audio y mucho más. De esta forma, WhatsApp ofrece la mejor experiencia de chat en grupo y nos comprometemos a hacerla aún mejor.