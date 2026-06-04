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Quién es la figura del fútbol que quedó fuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta a Ibiza

Era número puesto para ser el enganche de su selección en el mundial que está por comenzar pero su seleccionador lo dejó afuera. Cómo se recupera de la mala noticia.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Las entrenadoras que encontró una estrella del fútbol mundial que no estará defendiendo los colores de su país. (Foto: A24.com)

Las "entrenadoras" que encontró una estrella del fútbol mundial que no estará defendiendo los colores de su país. (Foto: A24.com)

Era uno de los jugadores "fijos" para llevar la "10" de su selección. Figura en la Premier League, el técnico de una selección nacional lo dejó afuera de los 26 elegidos para ir por la Copa Mundial. Campeón del Mundial de clubes con el Chelsea, Cole Palmer sufrió un golpe al quedar fuera de la selección de los "tres leones" pero no parece muy afectado. Mientras Inglaterra se prepara para el Mundial, el zurdo disfruta de unas vacaciones de lujo.

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Para dar vuelta la página, el jugador se fue a un paraíso en Ibiza, España, acompañado por hermosas mujeres. Lo hizo junto a Wayne Lineker, hermano de la gloria del fútbol inglés, Gary Lineker, quien es dueño de clubes y bares en Ibiza.

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Wayne Lineker, el hermano del recordado Gary, tiene una cadena de clubes en Ibiza. Hasta allí lo invitó a Cole Palmer para recuperarse de la

Wayne Lineker, el hermano del recordado Gary, tiene una cadena de clubes en Ibiza. Hasta allí lo invitó a Cole Palmer para recuperarse de la "palida" de no ir al mundial. (Foto: Gentileza The Sun)

De esa manera, tras quedar fuera de la lista de Inglaterra, que dio el técnico alemán Thomas Tuchel, se fue a curar su tristeza a Ibiza.

Mientras tanto, Inglaterra ya se prepara para el comienzo del Mundial. Los ingleses aterrizaron esta semana en Estados Unidos para ultimar detalles de cara al torneo, pero varios de los nombres más importantes del fútbol inglés mirarán la Copa del Mundo desde lejos. A la sorpresa de la ausencia de Palmer, se suman la de Phil Foden, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold en la lista de los 26 de Tuchel.

Otra manera de entrenar

Las exclusiones reflejan el profundo cambio impulsado por Tuchel. El entrenador alemán decidió apostar por futbolistas que considera más adecuados para su proyecto y dejó afuera a varios nombres de peso que habían sido protagonistas en la Eurocopa 2024 y en el Mundial de Qatar 2022.

Eso le pasó a Cole Palmer y entrena a su manera, en Ibiza. Mientras sus "no compañeros" de la selección sudan en Nueva York, él, practica deportes acuáticos en Ibiza y muy bien acompañado para no entristecerse.

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Mientras la selección inglesa transpira en Nueva York, Cole Palmer

Mientras la selección inglesa transpira en Nueva York, Cole Palmer "entrena", a su manera. (Foto: A24.com)

Mientras Inglaterra sueña con conquistar el título en Estados Unidos, Canadá y México, algunas de sus estrellas más reconocidas ya comenzaron otro verano: uno sin Mundial, pero con playas, descanso y mucho tiempo para reflexionar sobre una de las decisiones más polémicas de Tuchel desde que asumió el cargo.

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Lejos del mundial, pero muy bien acompañado. Cole Palmer, el

Lejos del mundial, pero muy bien acompañado. Cole Palmer, el "no enganche" de la selección para esta copa, descansa en Ibiza. (foto: A24.com)

Nada de eso parece importarle demasiado a este inglés de 24 años. Además, entre todas las "entrenadoras", parece tener una preferida con la que pasa horas en el agua, arriba de una tabla o en una lancha.

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Palmer en Ibiza, muy bien acompañado. ¿Se acordará que en pocos días comienza el mundial de fútbol? (Foto: Gentileza The sun)

Palmer en Ibiza, muy bien acompañado. ¿Se acordará que en pocos días comienza el mundial de fútbol? (Foto: Gentileza The sun)

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Inglaterra entrena en Nueva York. Cole Palmer, definitivamente, está en otra cosa. (Foto: Gentileza The Sun)

Inglaterra entrena en Nueva York. Cole Palmer, definitivamente, está en otra cosa. (Foto: Gentileza The Sun)

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