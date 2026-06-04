Quién es la figura del fútbol que quedó fuera del Mundial 2026 y se fue de fiesta a Ibiza

Otra manera de entrenar

Las exclusiones reflejan el profundo cambio impulsado por Tuchel. El entrenador alemán decidió apostar por futbolistas que considera más adecuados para su proyecto y dejó afuera a varios nombres de peso que habían sido protagonistas en la Eurocopa 2024 y en el Mundial de Qatar 2022.

Eso le pasó a Cole Palmer y entrena a su manera, en Ibiza. Mientras sus "no compañeros" de la selección sudan en Nueva York, él, practica deportes acuáticos en Ibiza y muy bien acompañado para no entristecerse.

otra manera de entrenar Mientras la selección inglesa transpira en Nueva York, Cole Palmer "entrena", a su manera. (Foto: A24.com)

Mientras Inglaterra sueña con conquistar el título en Estados Unidos, Canadá y México, algunas de sus estrellas más reconocidas ya comenzaron otro verano: uno sin Mundial, pero con playas, descanso y mucho tiempo para reflexionar sobre una de las decisiones más polémicas de Tuchel desde que asumió el cargo.

cole palmer Lejos del mundial, pero muy bien acompañado. Cole Palmer, el "no enganche" de la selección para esta copa, descansa en Ibiza. (foto: A24.com)

Nada de eso parece importarle demasiado a este inglés de 24 años. Además, entre todas las "entrenadoras", parece tener una preferida con la que pasa horas en el agua, arriba de una tabla o en una lancha.

cole palmer 2 Palmer en Ibiza, muy bien acompañado. ¿Se acordará que en pocos días comienza el mundial de fútbol? (Foto: Gentileza The sun)