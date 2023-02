WhatsApp registró robos de cuentas en Argentina y España

image.png

Algo similar había ocurrido en diciembre, donde se filtraron al menos 360 millones de números de usuarios.

Ahora, la Guardia Civil Española se hizo eco de la situación y alertó de este problema para que no compartan las credenciales recibidas.

La estrategia de ataque consiste en que dicho ladrón se pone en contacto con el usuario tras intentar iniciar sesión en otro dispositivo. Dado que asoció el número en su aplicación, el SMS de verificación llega a dicho celular, donde se enviará el mensaje a WhatsApp, pidiendo que se envíe el código que se recibió por SMS.

Como si fuera poco, un caso similar se da en Argentina, pero con una supuesta corroboración de la cantidad de dosis de la vacuna contra la Covid-19.

“El motivo de la llamada era para verificar, ya que en el sistema me aparece que tiene tres dosis colocadas”, dice el llamado en cuestión, aclarando que es “el sistema de vacunación de Covid-19 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”.

Seguido a eso, el supuesto operador asegura que en su base de datos no le figura el nombre de la persona a la que está llamando, ni tampoco otro tipo de información personal.

El tiktoker @thealejovideos, se hizo pasar por "estafado" para mostrar a sus seguidores como funciona dicho mecanismo y le consultó al falso trabajador de Salud sobre dónde debería irse a vacunar, a lo que el operador responde: "Le acabo de generar su turno para su cuarta dosis con fecha y hora. En este momento le voy a enviar un mensaje de texto con seis números. ¿Puede verificar?”.

“Me sale que me estás tratando de afanar el WhatsApp, ya que quiere ser registrado en un nuevo dispositivo y me aparece el código para que me clones los mensajes y robármelo”, responde el influencer.

El diálogo concluye con el operador negando su accionar, mientras que la víctima reafirma que el mensaje “no corresponde al ministerio, sino a la cuenta de WhatsApp que está siendo registrada en un dispositivo nuevo”.