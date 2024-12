Yanina Latorre apuntó sin filtro contra Miguel Granados: "es tan..."

"Yo pasé por la calle y ellos me hicieron entrar como diciendo 'uy, qué casualidad'. Y en realidad era mentira, estaba todo eso armado. Migue es tan inseguro que en lugar de anunciar que voy yo, cosa que yo le rompí el or... porque encima le subí un montón las visualizaciones y se viralizó todo, él no quería ni siquiera decirle al público 'la invité yo'. 'Vos hacé que pasás, te saludo por la ventana y te invito a pasar", contó filosa.

De esta manera, y tras ponderar la actitud de la gente de la contra, Luzu TV, Yanina reafirma y profundiza esta grieta: "En cambio Luzu no hace eso, te vende, te publicita, ellos tienen ese tema que no está bueno", indicó como mayor diferencia.