"Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Primero pensábamos que era una pareja que estaba teniendo sexo, pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que la manoseaban, que la agarraban de los brazos, que la obligaban a practicarles sexo oral, y salimos a ayudarla", explicó a Télam la comerciante.

La sospecha que terminó de la peor manera: una joven abusada por una manada

Detenidos por violación en manada en Palermo.jpg

La mujer relató que sus sospechas comenzaron cuando al lado de su panadería estaban dos jóvenes tomando alcohol, por lo que su marido se acercó a ellos a pedirles que se retiraran.

"Como no se fueron, nos quedamos mirando hacia afuera y vimos los movimientos dentro del auto, por eso llamamos de inmediato al 911 y conté a los gritos, de manera desesperada, lo que estaba pasando y pidiendo que venga rápido la policía", relató la mujer a Télam.

Fueron junto a su marido a sacar a la joven de adentro del auto y notaron que estaba en estado de shock, con la ropa interior abajo y golpeada. "No escuché gritos, la chica no gritaba, no tenía ni fuerzas para gritar", dijo.

Los agresores intentaron escapar y golpearon a un vecino

"Los cuatro jóvenes también estaban con los pantalones bajos, empezaron a insultarnos y nos quisieron agredir. También le pegaron a un vecino que con un teléfono celular quiso registrar lo que estaba pasando, para que exista una prueba de lo que habíamos visto. A ese vecino lo dejaron ensangrentado, tirado en el piso", contó la testigo.

Luego los agresores intentaron escapar: "Dos de ellos arrastraban a la chica de los pelos y los brazos, otros dos se fueron para otro lado y los restantes se quedaron merodeando el lugar. Nosotros tratábamos de detenerlos con un palo de escoba y con un secador", dijo a Télam.

Seis jóvenes, detenidos por abuso: tenían marihuana y droga

Agentes de la comisaría 14A de la Policía de la Ciudad llegaron a los pocos minutos y lograron detener a los seis perpetradores mientras que una ambulancia del SAME auxilió a la víctima, quien seguía en estado de shock.

Los jóvenes detenidos está acusados de "abuso sexual", y aguardan para ser llevados a tribunales para ser indagados por el juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 21.

Dentro del vehículo, la policía halló marihuana, dosis de LSD y secuestraron siete teléfonos celulares, que ahora serán peritados.

Los seis detenidos fueron identificados por la policía como Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).