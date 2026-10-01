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Zárate se prepara para vivir una fiesta noventosa en Espacio DAM: el lugar que cambiará para siempre la agenda de espectáculos

El 90s Golden Fest llega con todo: una fiesta nostálgica y un nuevo espacio listo para albergar grandes shows en Zarate. Enterate.

Zárate se prepara para vivir una fiesta noventosa en Espacio DAM: el lugar que cambiará para siempre la agenda de espectáculos

Zárate quiere dejar de ser solamente una ciudad de paso para convertirse en una nueva parada del circuito de grandes shows. Con esa premisa llega el 90s Golden Fest, un festival que tendrá como escenario a Espacio DAM y que apuesta fuerte por la música, la nostalgia y una producción de gran escala.

La propuesta no busca ser simplemente otra fiesta para quienes alguna vez grabaron canciones de la radio en un cassette o todavía recuerdan de memoria las coreografías de los hits de los 90. La idea es bastante más ambiciosa: que el evento funcione como una carta de presentación del Espacio DAM, como una nueva sede para espectáculos de convocatoria regional.

La producción está encabezada por Alejandro Vitale, a quien la organización atribuye más de 30 años de trayectoria en la industria del entretenimiento, y cuenta, según se informó, con acompañamiento institucional del Municipio de Zárate y del intendente, Marcelo Matzkin.

El concepto apunta a aprovechar algo que Zárate ya tiene y que muchas veces queda en segundo plano: su ubicación estratégica dentro del corredor norte bonaerense y su conexión con la Ruta 9. La intención es que el público no llegue solamente desde la ciudad, sino también desde localidades cercanas, el eje hacia San Nicolás, San Antonio de Areco y zonas vinculadas con Entre Ríos.

Por eso, el 21 de noviembre se hará el 90s Golden Fest, y su line up promete: El Simbolo, Dj Deró, Machito Ponce, Jazzy Mel, más artistas invitados y el Dj local; Javier Benzo. Una fecha que dejará mucha música y nostalgia de esa década.

El 90s Golden Fest tendrá como protagonistas a los artistas emblemáticos de aquella década, con una propuesta que busca recuperar los sonidos, hits y personajes que marcaron una época, pero con una puesta pensada en clave de festival.

Porque los 90 tienen esa curiosa capacidad de hacer convivir a quien los vivió en tiempo real con quienes los descubrieron décadas después a través de Spotify, TikTok o las playlists de sus padres.

La organización plantea justamente alejarse del formato de una fiesta nostálgica tradicional y apostar por una experiencia integral, con producción técnica, visual y escénica de gran formato.

El objetivo final es que la ecuación sea mucho más grande que una noche de música: artistas reconocidos, un recinto que busca consolidarse y una ciudad que quiere ganar protagonismo dentro del mapa del entretenimiento en vivo.

Por otro lado, el espacio viene acumulando antecedentes que permiten pensar en una agenda cada vez más grande. Durante 2026 fue escenario de actividades abiertas de las selecciones argentinas de básquet y vóley, además de propuestas de convocatoria masiva.

El 25 de junio, la Selección Argentina Mayor Masculina de Básquet realizó allí un entrenamiento abierto. Más tarde, entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre, la Selección Argentina Mayor Masculina de Vóley también eligió el espacio para entrenamientos y actividades abiertas al público.

A eso se suma Costa Joven 2026, una propuesta municipal que reunió a alrededor de 1.200 jóvenes y tuvo un cierre abierto de gran convocatoria.

Es decir que el 90s Golden Fest no llega a un lugar que recién empieza a probarse frente al público: llega a un espacio que ya viene siendo utilizado para eventos deportivos, culturales y comunitarios de escala importante.

La apuesta ahora es subir todavía más la vara. Desde la organización imaginan a Espacio DAM como una especie de “mini Movistar Arena” del corredor norte, aunque con identidad propia y una escala adaptada a la región. La intención es que el festival sea apenas el comienzo de una programación que pueda incorporar shows, experiencias y producciones cada vez más grandes.

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