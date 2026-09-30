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El insólito motivo por el que Maxi Ghione decidió irse a vivir a un pueblito de Santa Fe

El drástico cambio de vida de Maxi Ghione: el motivo por el que se fue a vivir a un pueblito de 3 mil habitantes. Enterate.

El insólito motivo por el que Maxi Ghione decidió irse a vivir a un pueblito de Santa Fe

Maxi Ghione, reconocido por sus trabajos en televisión, cine y teatro, había tomado una decisión que sorprendió a muchos: alejarse de Buenos Aires y comenzar una nueva vida en un pequeño pueblo de Santa Fe. Detrás de ese cambio había una razón vinculada directamente con su salud.

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El actor contó en una entrevista con Héctor Maugeri que fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y que el descubrimiento de la enfermedad se produjo después de varios episodios de COVID-19. Los estudios que le realizaron permitieron detectar una afección pulmonar que, según explicó, ya estaba presente.

"Tengo sano , el otro tercio no tiene recuperación", reveló Ghione al hablar de las consecuencias que tuvo el diagnóstico en su vida.

La noticia lo llevó a replantearse por completo sus hábitos y a dejar atrás el ritmo de la ciudad. El actor también recordó su pasado como fumador y reconoció que comenzó a hacerlo en una época en la que el cigarrillo estaba mucho más naturalizado socialmente.

"Yo me fui muy fumador y bajé un montón de peso", contó.

En ese contexto, decidió instalarse en Lehmann, una pequeña localidad santafesina cercana a Rafaela, donde encontró el estilo de vida que buscaba: menos ruido, más naturaleza y una rutina alejada del ritmo de Buenos Aires.

"Es aire puro, yo vivo donde termina el pueblo, son diez cuadras por diez cuadras, yo tengo mi yegua, así que voy a hacer los mandados a caballo", relató.

La mudanza también tuvo un componente familiar. Ghione explicó que su llegada a la zona significaba, de alguna manera, completar un recorrido que había comenzado mucho antes.

"Yo no conocía a Rafaela, Máximo Ghione, mi abuelo, abrió el círculo y yo vengo a cerrarlo", contó.

Así, el actor encontró en Lehmann una vida mucho más tranquila, rodeado de naturaleza y con una rutina completamente diferente a la que había tenido durante décadas en Buenos Aires.

Sin embargo, su vida en Santa Fe quedó en el centro de la escena en las últimas horas por una situación completamente diferente. Ghione fue detenido el martes 29 de septiembre durante un allanamiento en su vivienda de Lehmann, en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia de un trabajador sexual.

Según la denuncia, el hombre habría sido contratado por el actor para un encuentro y aseguró que habría permanecido varias horas dentro de la vivienda sin poder retirarse. También declaró que Ghione habría exhibido armas de fuego y lo habría amenazado. Estos hechos forman parte de una investigación judicial y todavía no fueron determinados judicialmente.

A partir de la denuncia, el fiscal Juan Manuel Puig ordenó un allanamiento en la propiedad. Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones de Santa Fe secuestró varias armas de fuego y municiones, elementos que fueron incorporados a la causa.

La investigación contempla, por el momento, las hipótesis de amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y presunta tenencia indebida de armas de fuego. Ghione quedó a disposición de la Justicia y su defensa sostiene que existe una diferencia importante entre lo denunciado y lo que efectivamente habría ocurrido.

En pocas palabras

  • Maxi Ghione: El actor se mudó a un pueblo de 3.000 habitantes en Santa Fe debido a un diagnóstico de EPOC.
  • Salud y cambio de vida: La enfermedad pulmonar, detectada tras COVID-19, lo llevó a dejar Buenos Aires por un ambiente más tranquilo y aire puro.
  • Situación judicial: Ghione fue detenido e investigado por amenazas y privación ilegítima de la libertad tras una denuncia en su vivienda.
Resumen generado por Thinkindot AI
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