Netflix: es la película del momento, se basa en hechos reales y dura menos de 2 horas

La presencia de Woodley requiere una aclaración importante. Su personaje, Joanne Miller, no fue una agente real. Netflix la define como una agente del FBI ficticia que fue creada para la película y utilizada como punto de entrada para contar la investigación.

La investigación contra Kaczynski sí ocurrió y estuvo a cargo de una fuerza especial integrada por distintas agencias, pero la película concentra parte de esa tarea en un personaje creado para el relato cinematográfico.

Quién fue Ted Kaczynski

Theodore John Kaczynski nació en Estados Unidos y llegó a Harvard siendo muy joven. Su trayectoria académica fue extraordinaria: Netflix lo describe como un prodigio de las matemáticas y sitúa su ingreso a Harvard en 1958.

Con el paso de los años, su nombre quedó asociado a una serie de atentados con bombas que comenzaron en 1978. El FBI señala que aquel año recibió atención por primera vez después de la explosión de una bomba casera en una universidad de Chicago.

Durante los siguientes 17 años, Kaczynski envió o colocó distintos artefactos explosivos. Sus objetivos estuvieron vinculados, entre otros ámbitos, con universidades y aerolíneas. La investigación fue bautizada como UNABOM, un nombre derivado de los objetivos iniciales del caso: universidades y aerolíneas. De allí surgió posteriormente el apodo con el que el público conoció al atacante.

El saldo fue trágico. La campaña de atentados provocó tres muertes y más de 20 personas heridas.

Qué parte de la película en Netflix está basada en hechos reales

Uno de los puntos más interesantes de Unabomber es justamente la relación entre los acontecimientos históricos y la ficción.

Netflix explicó que los guionistas Sam Chalsen y Nelson Greaves comenzaron con una base documental. La presencia de Kaczynski en Harvard está confirmada, al igual que su participación en experimentos dirigidos por el profesor Henry Murray. También está documentada la investigación del FBI que terminó con su arresto.

Sin embargo, la película introduce modificaciones para construir su historia.

El caso más evidente es Joanne Miller, interpretada por Shailene Woodley. Netflix confirmó expresamente que se trata de un personaje ficticio, aunque la investigación que aparece alrededor de ella está basada en acontecimientos reales.

Por eso, la película no debe leerse como un documental. La propia plataforma la clasifica como un drama inspirado en hechos reales.

La diferencia resulta especialmente importante cuando el argumento aborda las motivaciones de Kaczynski. La producción propone una interpretación dramática de su evolución personal, mientras que los hechos comprobados permiten establecer principalmente qué ocurrió, cuándo ocurrió y cómo las autoridades llegaron hasta él.

El elenco principal de Unabomber

Russell Crowe

Jacob Tremblay

Shailene Woodley

Annabelle Wallis

Alexander Ludwig

Steven Ogg

Marc Menchaca

Tráiler oficial de Unabomber en Netflix