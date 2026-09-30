En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
película
CINE EN STREAMING

Netflix: es la película del momento, se basa en hechos reales y dura menos de 2 horas

Esta nueva película se estrenó en Netflix con Russell Crowe, Jacob Tremblay, Shailene Woodley y Annabelle Wallis un elenco de lujo.

Netflix: es la película del momento

Netflix: es la película del momento, se basa en hechos reales y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

"Unabomber" volvió a ocupar el centro de la conversación en Netflix con el estreno de la película que reconstruye la historia de Ted Kaczynski. La producción llegó a la plataforma el 25 de septiembre de 2026 y está protagonizada por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley. Netflix la presenta como un drama inspirado en hechos reales.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y es ideal para maratonear
José Coronado arrasa en Netflix con la mejor serie española y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

La película fue dirigida por Janus Metz y propone dos líneas temporales. Por un lado, muestra a Kaczynski durante sus años como estudiante de Harvard. Por otro, reconstruye la investigación que terminó con su identificación y arresto en 1996. El relato combina acontecimientos documentados con personajes y situaciones dramatizadas, por lo que no todo lo que aparece en pantalla debe interpretarse como una reproducción literal de los hechos.

Qué cuenta Unabomber, la nueva película de Netflix

Según el resumen oficial en Netflix: "En este drama inspirado en hechos reales, el FBI le da caza a Ted Kaczynski, prodigio de Harvard y víctima de un experimento, que se ha convertido en el Unabomber".

La película fue estrenada en Netflix el 25 de septiembre de 2026 y tiene una duración de una hora y 40 minutos. El reparto también incluye a Russell Crowe como el profesor Henry Murray y a Shailene Woodley como Joanne Miller.

La presencia de Woodley requiere una aclaración importante. Su personaje, Joanne Miller, no fue una agente real. Netflix la define como una agente del FBI ficticia que fue creada para la película y utilizada como punto de entrada para contar la investigación.

La investigación contra Kaczynski sí ocurrió y estuvo a cargo de una fuerza especial integrada por distintas agencias, pero la película concentra parte de esa tarea en un personaje creado para el relato cinematográfico.

Quién fue Ted Kaczynski

Theodore John Kaczynski nació en Estados Unidos y llegó a Harvard siendo muy joven. Su trayectoria académica fue extraordinaria: Netflix lo describe como un prodigio de las matemáticas y sitúa su ingreso a Harvard en 1958.

Con el paso de los años, su nombre quedó asociado a una serie de atentados con bombas que comenzaron en 1978. El FBI señala que aquel año recibió atención por primera vez después de la explosión de una bomba casera en una universidad de Chicago.

Durante los siguientes 17 años, Kaczynski envió o colocó distintos artefactos explosivos. Sus objetivos estuvieron vinculados, entre otros ámbitos, con universidades y aerolíneas. La investigación fue bautizada como UNABOM, un nombre derivado de los objetivos iniciales del caso: universidades y aerolíneas. De allí surgió posteriormente el apodo con el que el público conoció al atacante.

El saldo fue trágico. La campaña de atentados provocó tres muertes y más de 20 personas heridas.

Qué parte de la película en Netflix está basada en hechos reales

Uno de los puntos más interesantes de Unabomber es justamente la relación entre los acontecimientos históricos y la ficción.

Netflix explicó que los guionistas Sam Chalsen y Nelson Greaves comenzaron con una base documental. La presencia de Kaczynski en Harvard está confirmada, al igual que su participación en experimentos dirigidos por el profesor Henry Murray. También está documentada la investigación del FBI que terminó con su arresto.

Sin embargo, la película introduce modificaciones para construir su historia.

El caso más evidente es Joanne Miller, interpretada por Shailene Woodley. Netflix confirmó expresamente que se trata de un personaje ficticio, aunque la investigación que aparece alrededor de ella está basada en acontecimientos reales.

Por eso, la película no debe leerse como un documental. La propia plataforma la clasifica como un drama inspirado en hechos reales.

La diferencia resulta especialmente importante cuando el argumento aborda las motivaciones de Kaczynski. La producción propone una interpretación dramática de su evolución personal, mientras que los hechos comprobados permiten establecer principalmente qué ocurrió, cuándo ocurrió y cómo las autoridades llegaron hasta él.

El elenco principal de Unabomber

  • Russell Crowe
  • Jacob Tremblay
  • Shailene Woodley
  • Annabelle Wallis
  • Alexander Ludwig
  • Steven Ogg
  • Marc Menchaca

Tráiler oficial de Unabomber en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: Estrenó una película sobre Ted Kaczynski, basada en hechos reales.
  • Producción: Dirigida por Janus Metz, combina la vida de Kaczynski en Harvard con la investigación del FBI.
  • Elenco: Russell Crowe, Jacob Tremblay y Shailene Woodley protagonizan el drama inspirado en eventos verídicos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix película
Notas relacionadas
Mercedes Morán brilla en Netflix con una nueva miniserie de 4 episodios que todos están viendo
Qué ver en Netflix: la nueva comedia española de 93 minutos que está entre las más vistas
Furor en Netflix por el estreno de esta nueva serie basada en una popular novela romántica

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar