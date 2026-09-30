Qué ver en Netflix: la nueva comedia española de 93 minutos que está entre las más vistas

De qué trata Gracias, equipo en Netflix

La película sigue a los empleados de Tío Mochales, una empresa que se dedica a la fabricación de quesos y que alguna vez tuvo una posición destacada dentro del mercado local. La compañía, sin embargo, atraviesa una etapa complicada y sus responsables buscarán una manera de recuperar parte del espíritu que caracterizó al negocio.

Para conseguirlo, organizarán un retiro empresarial en el pueblo donde comenzó la actividad de la empresa. La propuesta estará basada en distintas dinámicas grupales, actividades al aire libre y ejercicios destinados a fortalecer la relación entre los trabajadores.

Pero el viaje tendrá un componente que ninguno de los empleados espera inicialmente. Durante la jornada se comunicará que la empresa necesita realizar una reducción de personal para poder concentrarse en nuevos proyectos. La medida afectará a una parte considerable de la plantilla y llevará a los trabajadores a preguntarse quiénes conservarán sus puestos.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Los trabajadores de una empresa de quesos tienen que ir a un evento de integración a un pueblo olvidado. ¿Qué podría ser peor que eso?… ¡Que los despidan!".

Gracias, equipo: la comedia española más vista en Netflix

Gracias, equipo utiliza una situación laboral reconocible para construir su propuesta de comedia. La película parte de una dinámica que muchas empresas incorporaron para intentar mejorar la relación entre sus empleados: los encuentros de team building.

La noticia sobre los despidos hará que las actividades diseñadas para generar confianza comiencen a estar atravesadas por la desconfianza.

De esta manera, la historia pondrá el foco en las relaciones que se construyen dentro de una empresa cuando los intereses individuales entran en conflicto con los objetivos colectivos.

Por qué la película es un éxito en Netflix

El dato que más llamó la atención después del estreno fue la posición alcanzada por Gracias, equipo dentro de Netflix.

A menos de 20 días de su llegada a la plataforma, la película se ubicó en el top 10 de las películas más vistas a nivel global, de acuerdo con la información publicada sobre su rendimiento.

La plataforma se convirtió de esta manera en el principal espacio de difusión de una comedia que presenta una historia localizada en España, pero construida alrededor de una situación que puede resultar reconocible para espectadores de distintos países.

El elenco principal de Gracias, equipo

Alexandra Jiménez

Maribel Verdú

Pedro Casablanc

Raúl Tejón

Blanca Martínez

Víctor Rebull

Pepe Viyuela

Saturnino García

Tráiler oficial de Gracias, equipo en Netflix