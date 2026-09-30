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Qué ver en Netflix: la nueva comedia española de 93 minutos que está entre las más vistas

Esta nueva comedia española se sumó al catálogo de Netflix y, en menos de 20 días, ya integra el top 10 de películas más vistas a nivel mundial.

Qué ver en Netflix: la nueva comedia española de 93 minutos que está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la nueva comedia española de 93 minutos que está entre las más vistas. (Foto: Archivo)

"Gracias, equipo" se convirtió en una de las novedades de Netflix más comentadas después de su estreno el 11 de septiembre de 2026. La comedia española, dirigida por Diego Núñez Irigoyen, consiguió ubicarse entre las películas más vistas de la plataforma a nivel global, según los datos consignados en la información original, a menos de 20 días de su llegada al servicio.

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La producción propone una historia que comienza con una actividad empresarial aparentemente habitual. Un grupo de empleados de una compañía dedicada a la fabricación de quesos viaja hasta un entorno rural para participar de una jornada de team building. El objetivo inicial será fortalecer los vínculos entre compañeros y recuperar el espíritu de una empresa que atraviesa dificultades.

Sin embargo, el encuentro tendrá otro propósito que modificará por completo la dinámica del grupo. Los trabajadores descubrirán que la compañía planea reducir su plantilla y que la mitad de los empleados podría perder su puesto.

A partir de ese momento, la actividad de integración dejará de ser una simple jornada destinada a mejorar la convivencia. La incertidumbre laboral pasará a ocupar el centro de la historia y cada integrante del grupo tendrá que afrontar una situación en la que sus propios compañeros podrían convertirse en competidores.

De qué trata Gracias, equipo en Netflix

La película sigue a los empleados de Tío Mochales, una empresa que se dedica a la fabricación de quesos y que alguna vez tuvo una posición destacada dentro del mercado local. La compañía, sin embargo, atraviesa una etapa complicada y sus responsables buscarán una manera de recuperar parte del espíritu que caracterizó al negocio.

Para conseguirlo, organizarán un retiro empresarial en el pueblo donde comenzó la actividad de la empresa. La propuesta estará basada en distintas dinámicas grupales, actividades al aire libre y ejercicios destinados a fortalecer la relación entre los trabajadores.

Pero el viaje tendrá un componente que ninguno de los empleados espera inicialmente. Durante la jornada se comunicará que la empresa necesita realizar una reducción de personal para poder concentrarse en nuevos proyectos. La medida afectará a una parte considerable de la plantilla y llevará a los trabajadores a preguntarse quiénes conservarán sus puestos.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Los trabajadores de una empresa de quesos tienen que ir a un evento de integración a un pueblo olvidado. ¿Qué podría ser peor que eso?… ¡Que los despidan!".

Gracias, equipo: la comedia española más vista en Netflix

Gracias, equipo utiliza una situación laboral reconocible para construir su propuesta de comedia. La película parte de una dinámica que muchas empresas incorporaron para intentar mejorar la relación entre sus empleados: los encuentros de team building.

La noticia sobre los despidos hará que las actividades diseñadas para generar confianza comiencen a estar atravesadas por la desconfianza.

De esta manera, la historia pondrá el foco en las relaciones que se construyen dentro de una empresa cuando los intereses individuales entran en conflicto con los objetivos colectivos.

Por qué la película es un éxito en Netflix

El dato que más llamó la atención después del estreno fue la posición alcanzada por Gracias, equipo dentro de Netflix.

A menos de 20 días de su llegada a la plataforma, la película se ubicó en el top 10 de las películas más vistas a nivel global, de acuerdo con la información publicada sobre su rendimiento.

La plataforma se convirtió de esta manera en el principal espacio de difusión de una comedia que presenta una historia localizada en España, pero construida alrededor de una situación que puede resultar reconocible para espectadores de distintos países.

El elenco principal de Gracias, equipo

  • Alexandra Jiménez
  • Maribel Verdú
  • Pedro Casablanc
  • Raúl Tejón
  • Blanca Martínez
  • Víctor Rebull
  • Pepe Viyuela
  • Saturnino García

Tráiler oficial de Gracias, equipo en Netflix

En pocas palabras

  • Comedia española: "Gracias, equipo" es la nueva producción de Netflix que integra el top 10 mundial.
  • Trama: Empleados de una empresa de quesos asisten a un retiro de team building donde descubren posibles despidos.
  • Éxito: La película alcanzó alta popularidad global en menos de 20 días tras su estreno.
Resumen generado por Thinkindot AI
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