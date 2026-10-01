ANSES cambió el calendario de octubre por el feriado: cuándo cobran los jubilados

El calendario de pago para las Pensiones No Contributivas se instrumenta de forma escalonada durante los primeros días hábiles del mes:

DNI terminados en 0 y 1: Jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: Viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: Martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: Jueves 15 de octubre.

PUAM de ANSES en octubre: confirman nuevo monto con aumento y bono

¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilados que perciben el haber mínimo?

El cronograma para quienes perciben la jubilación mínima y el bono completo de $70.000 se organiza de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: Jueves 8 de octubre.

DNI terminado en 1: Viernes 9 de octubre.

DNI terminado en 2: Martes 13 de octubre.

DNI terminado en 3: Miércoles 14 de octubre.

DNI terminado en 4: Jueves 15 de octubre.

DNI terminado en 5: Viernes 16 de octubre.

DNI terminado en 6: Lunes 19 de octubre.

DNI terminado en 7: Martes 20 de octubre.

DNI terminado en 8: Miércoles 21 de octubre.

DNI terminado en 9: Jueves 22 de octubre.

¿Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores al mínimo?

Para los titulares cuyos ingresos superen el haber básico, el esquema de acreditación se concentra en la última semana del mes: