ANSES cambió el calendario de octubre por el feriado: cuándo cobran los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el calendario de pagos de octubre de 2026 sufrirá modificaciones debido al feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Día de la Raza).
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma de pagos para el décimo mes del año, adaptando las acreditaciones bancarias debido al fin de semana largo y al cese de actividad por el feriado nacional.
ANSES cambió el calendario de octubre por el feriado: cómo quedan las fechas de cobro para jubilados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el calendario de pagos de octubre de 2026 sufrirá modificaciones debido al feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (Día de la Raza).
Al no haber actividad bancaria durante esa jornada, el organismo previsional reestructuró las fechas de acreditación de haberes para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), garantizando la percepción del haber mínimo actualizado en $435.748,51 y el refuerzo extraordinario de hasta $70.000.
El feriado nacional del lunes 12 de octubre interrumpe temporalmente la operatoria habitual de las entidades bancarias. Por este motivo, el organismo previsional estableció un paréntesis en el flujo de acreditaciones: tras los pagos previstos para el viernes 9 de octubre, el esquema se retomará de manera formal el martes 13 de octubre.
Cada beneficiario debe verificar la terminación de su Documento Nacional de Identidad para conocer el día exacto asignado para el cobro.
El calendario de pago para las Pensiones No Contributivas se instrumenta de forma escalonada durante los primeros días hábiles del mes:
El cronograma para quienes perciben la jubilación mínima y el bono completo de $70.000 se organiza de la siguiente manera:
Para los titulares cuyos ingresos superen el haber básico, el esquema de acreditación se concentra en la última semana del mes: