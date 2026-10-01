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ANSES cambió el calendario de octubre por el feriado: cuándo cobran los jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma de pagos para el décimo mes del año, adaptando las acreditaciones bancarias debido al fin de semana largo y al cese de actividad por el feriado nacional.

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Al no haber actividad bancaria durante esa jornada, el organismo previsional reestructuró las fechas de acreditación de haberes para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), garantizando la percepción del haber mínimo actualizado en $435.748,51 y el refuerzo extraordinario de hasta $70.000.

¿Cómo afecta el feriado de octubre al cronograma de pagos de ANSES?

El feriado nacional del lunes 12 de octubre interrumpe temporalmente la operatoria habitual de las entidades bancarias. Por este motivo, el organismo previsional estableció un paréntesis en el flujo de acreditaciones: tras los pagos previstos para el viernes 9 de octubre, el esquema se retomará de manera formal el martes 13 de octubre.

Cada beneficiario debe verificar la terminación de su Documento Nacional de Identidad para conocer el día exacto asignado para el cobro.

El calendario de pago para las Pensiones No Contributivas se instrumenta de forma escalonada durante los primeros días hábiles del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: Jueves 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: Viernes 9 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: Martes 13 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: Jueves 15 de octubre.
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¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilados que perciben el haber mínimo?

El cronograma para quienes perciben la jubilación mínima y el bono completo de $70.000 se organiza de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: Jueves 8 de octubre.
  • DNI terminado en 1: Viernes 9 de octubre.
  • DNI terminado en 2: Martes 13 de octubre.
  • DNI terminado en 3: Miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminado en 4: Jueves 15 de octubre.
  • DNI terminado en 5: Viernes 16 de octubre.
  • DNI terminado en 6: Lunes 19 de octubre.
  • DNI terminado en 7: Martes 20 de octubre.
  • DNI terminado en 8: Miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminado en 9: Jueves 22 de octubre.

¿Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores al mínimo?

Para los titulares cuyos ingresos superen el haber básico, el esquema de acreditación se concentra en la última semana del mes:

  • DNI terminados en 0 y 1: Viernes 23 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: Lunes 26 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: Martes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: Miércoles 28 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: Jueves 29 de octubre.

En pocas palabras

  • ANSES modificó: El calendario de pagos de octubre se ajustó por el feriado del 12 de octubre.
  • Fechas de cobro: Jubilados, pensionados y PNC cobrarán según terminación de DNI y monto.
  • Montos confirmados: Se garantiza el haber mínimo de $435.748,51 y un refuerzo de hasta $70.000.
Resumen generado por Thinkindot AI
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