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Tras estar 9 días internado, murió el periodista que había sido atacado en su casa

Por el ataque hay un joven detenido y los investigadores sostienen como principal hipótesis que ambos protagonizaron una pelea.

Tras estar 9 días internado

Tras estar 9 días internado, murió el periodista que había sido atacado en su casa

El periodista Roberto “Dete” Bordón, de 53 años, murió después de permanecer nueve días internado por las graves heridas que sufrió durante un ataque en su casa de Vera, Santa Fe. Por el hecho hay un joven detenido, señalado como el presunto responsable de haberlo golpeado en la cabeza.

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Bordón fue encontrado inconsciente y gravemente herido por su hermana, quien había ido hasta la vivienda luego de no poder comunicarse con él. Al ingresar, lo encontró tendido en el piso y dio aviso al 911.

El periodista fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Reconquista, donde los médicos constataron que tenía un fuerte traumatismo de cráneo. Permaneció internado en terapia intensiva hasta las primeras horas de este martes, cuando finalmente murió.

El ataque que dejó al periodista internado durante nueve días: la principal hipotesis

La investigación sostiene que Bordón habría sido atacado con un objeto contundente y pesado que le provocó una grave lesión en la cabeza. El golpe hizo que cayera al piso, donde fue encontrado posteriormente por su hermana.

Por el hecho fue detenido Fernando Adrián Vera, un joven deportista que, según la investigación, tendría una relación con la víctima. En un primer momento fue imputado por tentativa de homicidio, debido a que Bordón permanecía con vida y bajo tratamiento médico.

El hermano de Vera también había sido demorado, bajo la sospecha de haberlo ayudado a escapar después del ataque. Sin embargo, fue liberado horas más tarde.

Los investigadores avanzaron desde el comienzo sobre la hipótesis de que el ataque se produjo durante una pelea entre Bordón y el joven detenido.

En paralelo, los investigadores descartaron inicialmente que el móvil hubiera sido un robo. Dentro de la vivienda permanecieron la billetera, el dinero y otros objetos de valor, por lo que no habría elementos que indiquen que el agresor haya ingresado con el objetivo de llevarse pertenencias.

La Justicia continúa reuniendo pruebas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las circunstancias exactas en las que Bordón sufrió la agresión.

La muerte cambió la carátula de la causa

El fallecimiento del periodista modificó la situación judicial del expediente. La investigación había comenzado bajo la figura de tentativa de homicidio, pero ahora deberá ser recaratulada como homicidio.

El abogado de la familia, Sixto González, anticipó que solicitarán formalmente ese cambio ante la Justicia. La querella también analiza pedir que se incorpore una agravante vinculada con la relación que habría existido entre Bordón y el acusado.

Mientras tanto, el fiscal a cargo continúa con las pericias sobre la escena del ataque, los informes médicos y las demás pruebas incorporadas al expediente.

El recuerdo de sus colegas y familiares

Bordón era reconocido en Vera por su trabajo periodístico y por sus investigaciones en un programa de radio local. Su muerte generó mensajes de despedida entre familiares, allegados y personas vinculadas con su actividad profesional.

Sus restos fueron velados en Vera. Uno de sus sobrinos lo despidió en redes sociales y recordó su trabajo en radio, su sonrisa y los momentos compartidos. La familia, además, anticipó que buscará que se esclarezca lo ocurrido y que el responsable del ataque sea juzgado por la muerte del periodista.

En pocas palabras

  • Periodista fallece: Roberto “Dete” Bordón murió tras ser atacado en su casa de Vera, Santa Fe.
  • Detenido: Un joven deportista, Fernando Adrián Vera, está detenido como presunto agresor.
  • Hipótesis principal: La investigación apunta a una pelea entre la víctima y el detenido como causa del ataque.
Resumen generado por Thinkindot AI
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